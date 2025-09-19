克蕭最難忘2020、2024年奪冠　從一而終效力道奇18季「感謝球迷」

▲克蕭宣布引退。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力洛杉磯道奇18個球季，在大聯盟累積222勝、3屆賽揚獎的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）今（19）日宣告引退。記者會上他先表達對球隊與球迷的感謝，也透露對生涯最深刻的回憶就是「勝利」，特別是2020年與2024年見證球隊奪得世界大賽冠軍時的光榮時刻。

這位傳奇名將出席記者前，還在場上與長子查理玩起傳接球，一派輕鬆的氣氛，但進入記者會後，情緒隨即轉變，因激動而一度哽咽難言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲克蕭在記者會前還在與兒子玩傳接球。（圖／達志影像／美聯社）

克蕭先向家人、隊友、教練團、球隊高層等眾多相關人員表達感謝之意，當被問到「最深刻的回憶是什麼」時，他毫不猶豫地回答：「果然還是勝利。」

「2020年的奪冠，還有2024年雖然我沒有親自登板，但能見證球隊再次奪冠，這些都是讓人難以忘懷的時刻。」克蕭露出笑容，語氣中帶著自豪。

他接著補充道：「對我個人來說，投出無安打比賽、達成3000次三振，也都是非常特別的回憶。」

回顧與道奇的18年，克蕭說道：「雖然今後應該還有機會能正式向球迷致謝，但我還是想在這裡先說聲感謝，不論是順風順水的時期，還是遭遇困境的時候，球迷們始終在背後支持我。」

他深深致意後補充：「能在滿場的道奇球場投球，真的沒有比那更棒的事了。」

關於未來的計畫，克蕭語氣柔和地表示：「我想參加孩子們的每一場比賽，不管是棒球、排球、舞蹈還是足球，我很期待能多花時間陪伴家人。」

目前克蕭與妻子育有4名子女，並即將迎來第5個孩子，他露出父親溫柔的笑容，表達對未來家庭生活的期待。