震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

道奇隊傳奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)正式宣布退休，結束長達18年的職業生涯。這位三屆賽揚獎得主、道奇隊史三振王，將在明天對巨人的主場例行賽進行生涯最後一次先發，引發球迷熱烈搶票。

柯蕭的職業生涯堪稱不朽，他在道奇隊效力18年，累積222勝96敗的驕人戰績，防禦率僅2.54，並於今年達成生涯3000次三振的里程碑，成為道奇隊史三振紀錄保持者。他的穩定表現讓他成為棒球界的傳奇，也讓球迷津津樂道。

除了卓越的數據，柯蕭的獎項更是令人讚嘆。他曾三度獲得國聯賽揚獎（2011、2013、2014），並在2014年奪得國聯MVP殊榮。他更是道奇奪冠的重要功臣，幫助球隊在2020及2024年摘下世界大賽冠軍，堪稱球隊的精神象徵。

今年38歲的柯蕭展現驚人回春，以10勝2敗、防禦率3.53的表現再次證明他仍具競爭力。然而，他出乎意料地選擇在此時告別賽場，令許多球迷感到震驚及不捨。他的退休宣言，不僅是一個時代的結束，也為大聯盟留下了深刻的回憶。

38歲的柯蕭今年回春，交出10勝2敗、防禦率3.53的佳績，他選在此時退休，也讓球迷非常驚訝。

【火光竄起】桃園BMW超速自撞分隔島！幾乎全車燒毀

