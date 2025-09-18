古久保肯定凱樂首勝表現　點出一細節仍待調整

▲凱樂。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿18日在主場以5比2擊退富邦悍將，洋投凱樂先發6局僅失1分，摘下中職生涯首勝；賽後總教練古久保健二對愛將的投球內容給予肯定，同時也指出在守備節奏上的細節仍需修正。

古久保表示，凱樂在用球上還有待加強，「壞球率有點偏多，但是呢，他有確實有投到6局，然後也有拿下首勝，其實今天整體上內容還算不錯。」

此外，富邦在比賽初期頻頻嘗試短打，古久保坦言確實有察覺對手戰術偏向，「有感受到好像短打戰術有比較多一點。」

對於遭到富邦短打戰術襲擊，凱樂下丘守備速度稍慢，古久保緩頰道：「其實沒有啦，只是左投手的關係，可能他丟完下丘的速度會比右投手慢一點，所以可能在這邊時間會比較多；下一次登板，這個部分可能是要他去修正的。」

而針對首局凱樂被強襲球擊中，古久保強調這並未影響投球狀態，「是沒有什麼影響，也是有確實今天有拿下勝投，然後他也丟滿6局，所以他今天的表現算是非常精彩。」

值得一提的是，此役外野手陳晨威單場貢獻3安打，近期2戰累積5支安打，展現穩定火力；古久保最後對他的狀態回升感到欣慰：「就是他有把自己的狀況、缺點的地方有修正好，所以才會有這樣的表現。」