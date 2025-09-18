兄弟5比1扳倒獅隊　球迷爽抽5張東京機票

▲岳政華 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟與統一獅今（18日）在台北大巨蛋上演關鍵「天王山」二連戰，最終兄弟靠著7局下單局灌進4分奠定勝基，以5比1擊退獅隊，搶下重要一勝。配合主題活動「易起挺兄弟」，易遊網祭出每得1分就抽1張東京機票的驚喜方案，隨著兄弟攻下5分，現場球迷同步獲得5張台北—東京來回機票抽獎資格。

獅隊在4局上率先突破兄弟先發投手李博登，林安可選到四壞球上壘，陳鏞基隨後擊出安打，形成一、二壘有人。1出局後，潘傑楷掃出帶有打點的適時安打，幫助獅隊先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兄弟前3局苦無安打，直到4局下展開反擊。岳政華敲出球隊首支安打，並靠暴投推進到二壘，2出局後黃韋盛適時建功，擊出關鍵追平安打，將比分扳成1比1，也同步觸發抽獎機制，為現場球迷送出東京機票。

7局下，兄弟展開猛烈攻勢，單局灌進4分奠定勝基。江坤宇率先擊出安打上壘，隨後詹子賢補上中外野安打，帶回致勝分，兄弟突破平手僵局。高宇杰延續火力再敲安打，岳東華緊接著擊出右外野二壘安打，追加1分。之後由代打陳俊秀擊出右外野高飛犧牲打再添分數，岳政華擊出滾地球，跑者利用一壘手失誤回本壘，兄弟單局連下4分，將比數拉開至5比1。

易遊網響應中信兄弟主題活動，今天特別邀請總經理陳志豪擔任大巨蛋開球嘉賓，並祭出限時抽獎方案：兄弟每攻下1分，就抽出1張台北—東京來回機票，若單場得分突破10分，將直接抽出10張。比賽進行至7局下，兄弟已經攻下5分，現場球迷同步獲得5張東京機票抽獎資格。

李博登今天先發7局只被擊出4支安打，另有2保送、5次三振，僅失1分，拿下本季第5勝。



▲黃韋盛 。（圖／中信兄弟提供）