▲凱恩梅開二度！拜仁3比1擊退切爾西 歐冠首戰旗開得勝。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

2025-26賽季歐洲冠軍聯賽小組賽開幕戰，拜仁慕尼黑18日在主場安聯競技場以3比1擊敗世俱盃冠軍切爾西，迎來隊史第22場歐冠首戰連勝；英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）梅開二度，成為全場焦點。

Champions League nights are back! Unreal evening at the Allianz pic.twitter.com/5klNVsxSs0 [廣告]請繼續往下閱讀... September 17, 2025

比賽初期兩隊互有攻勢，萊默（Konrad Laimer）及時封堵費南德茲（Enzo Fernández）的射門，凱恩則在另一端頭槌偏出；拜仁第11分鐘率先破門，奧利塞（Michael Olise）的傳中造成查洛巴（Trevoh Chalobah）自擺烏龍。

第27分鐘，凱恩突破莫凱塞多（Moises Caicedo）被放倒，親自主罰十二碼命中，拜仁慕尼黑將比分擴大至2比0；這是凱恩在歐冠16次主罰點球中的第15記進球。

I'm crying Kane was taking the penalty meanwhile Laimer and Olise were discussing tactics? How much do you believe Harry's gonna score the penalty? Them: yes pic.twitter.com/rdsy7zn7zd — Andeta (@ba6ern) September 18, 2025

不過切爾西迅速反擊，帕爾默（Cole Palmer）攻入一球，上半場結束拜仁僅以2比1領先。

下半場拜仁全面掌控，切爾西門將桑切斯（Robert Sánchez）雖多次撲救化解危機，但第67分鐘古斯托（Malo Gusto）失誤，凱恩高速逼搶後直接破門鎖定比賽；切爾西後續雖然有進球，但因越位被判無效，最終拜仁3比1取勝。

Harry Kane has already reached 10 goals this season after brace tonight vs Chelsea! pic.twitter.com/SA5IrnSrNF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

拜仁隊長諾伊爾（Manuel Neuer）賽後表示：「這場比賽是一個很大的考驗，你知道對手是世俱盃冠軍，我們也很清楚切爾西近期的狀態；顯然今天我們必須踢出高水準，幸好最後做到，也在主場贏下比賽。」

進球功臣凱恩則說：「我認為控球是關鍵，要找到正確的角度並互相幫助，隨著比賽進行，他們看起來愈來愈疲倦，空間逐漸打開，我們才能利用這些機會；這是一場艱苦、對抗性很強的比賽，但我真的很高興。」

Harry Kane has already equalled his Tottenham goal tally in the Champions League with Bayern (21) pic.twitter.com/b2TgSVnp7t — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2025

主帥孔帕尼（Vincent Kompany）則盛讚球隊表現：「今天我們的表現需要很多環節拼湊在一起才能贏球，這場比賽強度極高，我在場邊也能感受到；但同時比賽也很有趣，球員們不僅完成了任務，還踢得令人興奮，非常值得贏下比賽，我們之前已經面對過熱刺、斯圖加特和萊比錫，這些都不是小挑戰，今天又是世俱盃冠軍切爾西，但球員的專注度很高，讓我們打出非常穩健的表現。」

Harry Kane MOTM vs Chelsea



pic.twitter.com/razJwanoRz — 9*H (@_Kane9_) September 18, 2025

這場比賽不僅延續了拜仁歐冠首戰22年不敗的史詩紀錄，凱恩本人也將進球數推進至95球；對切爾西而言，這位長年的「老冤家」再度讓他們飲恨，諾伊爾更在這場比賽完成了個人歐冠第100場勝利里程碑。

「我們正乘著正向的浪潮，希望保持下去，」諾伊爾強調。凱恩最後也笑言，賽前就知道切爾西球迷「不喜歡聽到我的名字」，如今梅開二度，更讓他在西倫敦的聲名大噪。