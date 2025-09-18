運動雲

大谷翔平炸裂第51轟、史奈爾燃燒112球7局好投　道奇5比0完封費城人

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇18日在與費城費城人的三連戰最終戰中，以5比0完封獲勝，成功阻止被橫掃；道奇將國聯西區封王魔術數字降至「8」，大谷翔平在8局轟出本季第51支全壘打，連續兩場開轟，外加王牌左投（Blake Snell）7局12K無失分的好投，成為比賽勝負的關鍵。

大谷翔平此役擔任「第一棒、指定打擊」全場出賽，4打數1安打，唯一安打就是8局下的保險陽春砲；他本季打擊率來到.282，累積51轟、95打點、OPS1.008，並在國聯全壘打王競爭中，將差距縮小到僅落後費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）2轟，同時大谷也延續了連5戰安打、連22戰上壘的紀錄。

先發左投史奈爾今天投出本季代表作，主投7局僅被敲2安無失分，送出多達12次三振，創下個人本季新高；7局面臨連續四壞球危機時，他拒絕總教練羅伯斯（Dave Roberts）的換投提議，堅持續投，最終以三振脫困並怒吼慶祝，展現王牌氣勢。

本戰道奇在2局下就由弗里曼（Freddie Freeman）轟出賽季第21支陽春砲1比0先馳得點，隨後羅特貝特（Ben Rortvedt）敲出適時安打再添分數；4局下K.赫南德茲（Kiké Hernández）擊出中前適時安打，幫助球隊早早建立3比0領先，8局下大谷的全壘打與艾德曼（Tommy Edman）的高飛犧牲打再度追加保險分，最終將比數定格在5比0。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

大谷翔平炸裂第51轟、史奈爾燃燒112球7局好投　道奇5比0完封費城人

