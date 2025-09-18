運動雲

勇士補強計畫因庫明加卡死　巴特勒急致電高層：到底怎麼回事？

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒親自致電勇士高層，關切庫明加續約問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏補強計畫因遲遲未能與庫明加（Jonathan Kuminga）談妥續約而卡關，隨著10月1日合格報價的最後期限逼近，上季才來到灣區的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也按捺不住。根據《NBC體育》灣區站的消息，這位6屆全明星親自致電球團高層，想了解「球隊到底打算怎麼做」。

勇士在年初交易截止日前網羅巴特勒，與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）組成新3巨頭。柯瑞與巴特勒展現強大化學效應，勇士原本有望挺進西區決賽，卻因柯瑞在次輪意外受傷功虧一簣。未來兩年，巴特勒仍被視為勇士核心，但要爭冠，管理層必須盡快處理庫明加的合約問題。

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加續約談判卡關，已拒絕勇士3 年7520萬美元的報價。（圖／達志影像／美聯社）

據《ESPN》報導，庫明加與經紀人透納（Aaron Turner）已明確告訴勇士，只有將3年7520萬美元的報價最後一年改成「球員選項」，他才願意簽字。然而球團堅持保留「球隊選項」，以保有靈活度，讓庫明加既可留隊，也能成為交易籌碼。庫明加陣營甚至提出過「一年過渡合約」方案，但遭老闆拉卡柏（Joe Lacob）否決，他擔心明年人財兩失。

勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）近日在《Dubs Talk》節目中爆料，巴特勒最近不僅與格林一同關心庫明加的「心態」，還直接致電管理層追問計畫，「到底怎麼回事？我只是想知道計畫是什麼。」

雖然外界解讀巴特勒可能對勇士方向感到不安，但強森也提醒，勇士已經鎖定數名自由球員，只要庫明加問題解決，補強就會迅速啟動。對巴特勒而言，眼下的焦慮或許只是暫時的。

▲▼勇士庫明加、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞與巴特勒在場上展現絕佳化學效應，可惜因柯瑞受傷止步次輪。（圖／達志影像／美聯社）

