大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

▲大谷翔平。 （圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平，季後賽可能不只出現在投手丘或打擊區，甚至有機會挑戰外野守備！在道奇6比9輸給費城人的比賽後，大谷向日本媒體透露了這個可能性，引發外界高度關注。

Shohei Ohtani says he's willing to play in the outfield for the Dodgers so they could use him as a relief pitcher, per @michaeljduarte pic.twitter.com/1psBU1JTmq [廣告]請繼續往下閱讀... September 17, 2025

在17日的比賽中，大谷先發繳出5局無安打的亮眼表現，並擊出本季第 50支全壘打；但在他退場後，道奇牛棚接連失分，最終丟掉9分，延續近期低迷。

雖然外界普遍預期大谷將以先發投手身份參加季後賽，但他坦言，球隊內部確實討論過讓他以救援投手登板；「我和不同的人聊過，當然有提到這件事，」大谷昨天對日本記者說。

MVP candidate vs. MVP candidate



Shohei Ohtani strikes out Kyle Schwarber in their first duel of the evening. pic.twitter.com/mMgcERe6FS — MLB (@MLB) September 17, 2025

MLB官網記者哈里根（Thomas Harrigan）撰文提及，依照現行MLB規則，如果大谷先發投球退場，他仍可繼續留在比賽中擔任指定打擊（DH）；但若他先以DH身份出賽再改為救援投球，一旦投完離場，球隊就會失去DH的權利，這對道奇是一大隱憂。

哈里根表示，一個潛在的解決方式，就是讓大谷守外野。事實上，他上一次在外野出賽已是2021年在天使隊時，共有7場紀錄（6場右外野、1場左外野），隔年MLB才修改規則，允許先發投手退場後仍保留 DH資格。

此外，大谷生涯在大聯盟尚未有過救援登板，不過2023年世界棒球經典賽冠軍戰，他曾對美國隊登板救援，並成功率領日本奪冠。

對於再次挑戰不同角色，大谷展現高度職業態度，他說：「身為球員，如果被告知要去哪裡，我會希望自己能準備好，不管是在投手丘，或甚至是在外野。」

Shohei Ohtani, 99mph Fastball and 87mph Sweeper, Individual Pitches + Overlay pic.twitter.com/D5oYUXpRlo — Rob Friedman (@PitchingNinja) September 17, 2025

對於外界熱議，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）並未完全否定可能性，但也直言存在現實考量，「他是個很棒的隊友，他想幫助我們拿下冠軍，所以我完全支持，」羅伯茲表示，「我不知道會不會真的發生，他畢竟沒守過外野，但我很感激他願意接受任何我們的需求，不過我真的不曉得這會是什麼樣子，他今年可是一顆高飛球都沒接過。」