小熊終結5年等待再闖季後賽　全隊噴香檳慶祝

▲小熊終結5年等待　8比4擊敗海盜後確定獲得季後賽門票。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊18日凌晨在PNC球場以8比4擊敗匹茲堡海盜，確定自2020年以來首度晉級季後賽；這也是自2017年奪下國聯中區冠軍後，小熊再次體驗到真正的季後賽慶祝場面。

2020年COVID-19縮水賽季時，小熊雖然獲得國聯中區冠軍，卻只能以擊掌和拳碰作為簡單慶祝；2年前取得外卡資格時，球隊也選擇不慶祝，仍希望能再爭分區冠軍，但最終落空。

因此，當他們5年來首度再度鎖定季後賽門票時，球員們不願錯過任何一刻；「這就是適合一起完成這件事的團隊，我熱愛成為芝加哥小熊的一員，」外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）表示，「我熱愛能夠和這些人一起慶祝，特別是他們。」

比賽後，球員們將鞋子丟進洗衣籃，進入休息室後隨即展開混亂的香檳浴，客隊休息室的牆面在塑膠膜下被香檳完全浸濕。

總教練康塞爾（Craig Counsell）強調，這只是球隊多個目標中的第一步，但仍值得珍惜，「在一般工作裡你不會有這種機會，彼此間灑香檳慶祝，」康塞爾說，「這根本不可能發生，對吧？所以你要好好利用，享受這一切，互相慶祝。」

先發投手博伊德（Matthew Boyd）同樣表示，這一刻等了很久，「自從二月起，我們就一直期待著那場第一次香檳浴，這只是邁向我們最終目標的一步。」

他補充說：「我們還沒完成任務，還有許多階段需要去克服。我們都很清楚這一點，但你要珍惜這些時刻來慶祝，並回顧這段漫長的旅程，因為這是一個特別的年份，你要享受它。」

康塞爾接著也特別感謝一路以來的支持，「你會為所有參與其中的人感到高興，最重要的是，這裡有很多人投入其中，你希望球迷能夠體驗十月棒球，與球隊一同踏上這段旅程，那真的很有趣，當這種事發生時，你會想到那些人，所有付出努力的人，每天中午就為夜場比賽到場的人，還有每天湧入瑞格利球場的球迷；我們希望他們能享受棒球最精彩的一面，那就是十月。」

小熊內野手霍納（Nico Hoerner）則分享了自己在慶祝中的感受，「能環顧四周，與所有為這賽季特別之處付出的人對視，是很酷的體驗。」

他特別提到哈普（Ian Happ），這位資歷最深的小熊球員正好在比賽中完成最後一個出局數；「我們2020年也打進了季後賽，但在完整162場賽季尾聲時做到這件事，感覺完全不同，棒球是一項關於堅持與友情的比賽，能夠像這樣慶祝，真的很特別；雖然這不是我們的最終目標，但依然是途中非常重要的一個里程碑。」

小熊此役在首局就火力全開，靠著4支安打（其中包括哈普與巴耶斯特羅斯（Moisés Ballesteros）的背靠背全壘打）、一次保送、一記暴投和投手犯規，攻下4分。

但先發左投博伊德隨後在一局下被巴特（Joey Bart）擊出3分砲，2局又因保送丟掉追平分。

第6局，史旺森（Dansby Swanson）因傳球失誤上壘，隨後靠布許（Michael Busch）的高飛犧牲打得分；接著霍納、哈普與透納（Justin Turner）的連續安打再添2分，小熊將比分拉開至3分差。

牛棚方面，霍奇（Porter Hodge）、席瓦利（Aaron Civale）、波美蘭茲（Drew Pomeranz）與羅傑斯（Taylor Rogers）合力投出6局無失分，守住勝利。

