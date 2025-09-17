運動雲

>

久違一軍登板解決胡金龍！王尉永笑談搭便車回憶　盼30歲甩開厄運

▲▼ 王尉永 。（圖／富邦悍將提供）

▲王尉永 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將牛棚投手王尉永16日睽違3個多月重返一軍投手丘，面對一、二壘有跑者的局面，成功解決代打的胡金龍。這一刻讓他想起彭政閔退休年最後一次在新莊球場對決的場景，而胡金龍還效力富邦時，兩人也因一次「搭便車」而結下情誼。

王尉永表示：「教練團一開始設定對付後段棒次右打，起初沒發現是胡金龍，直到看到他揮棒準備代打才注意到。」這讓他回憶起菜鳥年在滿場觀眾注視下，曾讓彭政閔在新莊最後一打席以三振收場，「這次是第二次有跟即將退休的賢拜，在新莊對決的經驗，沒有想太多，還是要對決。其實那球有點失投，只是金龍學長沒有掌握好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶起剛進職棒沒有代步工具時，王尉永笑說，曾有機會搭上胡金龍的車去高鐵，「在車上聊了很多，從那次開始熟絡起來。學長後來常開玩笑說『要不要搭我的車去高鐵』。」對於胡金龍即將退休，他坦言不捨，「年紀只能當參考，他的能力還在。昨天賽前還有閒聊，他是個很Chill的人，退休後應該也會過得很Chill。」

久違一軍登板，王尉永承認為了表現多少會緊張，但熱身後就進入比賽狀況。他透露，之前因補位受傷導致左膝受傷，回到二軍後又在打擊練習時被球砸中，腫了一大包，休息了一週才復原。他苦笑說：「真的滿離奇的，7、8月又一直遇到颱風，二軍比賽延賽影響調整，還被球打到，上來一軍前又被球砸到，兩次都是在台南，學弟牛棚傳球沒接好，結果砸到我左大腿。」所幸無大礙，順利回到一軍扛牛棚角色。

談到今年的「衰運」，王尉永半開玩笑地說：「真的有去拜拜，人家都說逢九不順，希望明天（18日）能順一點，因為就是我30歲生日了。」

關鍵字： 棒球富邦悍將王尉永胡金龍交情

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平驚爆季後賽三刀流計畫：做好準備應對

大谷翔平驚爆季後賽三刀流計畫：做好準備應對

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

大谷翔平炸裂締造史上第一人！50轟＋50K雙里程碑寫傳奇

大谷翔平炸裂締造史上第一人！50轟＋50K雙里程碑寫傳奇

大谷翔平飆破163公里！5局0安打5K 牛棚卻一局毀掉被噓爆

大谷翔平飆破163公里！5局0安打5K 牛棚卻一局毀掉被噓爆

大谷翔平二刀流出擊　挑戰史上首見「50轟50K」力拚第2勝

大谷翔平二刀流出擊　挑戰史上首見「50轟50K」力拚第2勝

鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

羅伯斯調度再度挨轟　大谷翔平：要不要換下是監督的決定

羅伯斯調度再度挨轟　大谷翔平：要不要換下是監督的決定

「大谷的特殊能力」羅伯斯期待今天爆發：這場比賽很重要

「大谷的特殊能力」羅伯斯期待今天爆發：這場比賽很重要

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

【寸頭→光頭】男友要當兵！女友幫剃髮卻失手XD

熱門新聞

大谷翔平驚爆季後賽三刀流計畫：做好準備應對

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

大谷翔平炸裂締造史上第一人！50轟＋50K雙里程碑寫傳奇

大谷翔平飆破163公里！5局0安打5K 牛棚卻一局毀掉被噓爆

大谷翔平二刀流出擊　挑戰史上首見「50轟50K」力拚第2勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平驚爆季後賽三刀流計畫

2嘎琳突退隊　樂天護航喊告

3兄弟二軍取消3戰　葉總驚問怎麼可能

4大谷炸裂！50轟＋50K史上第一人

5大谷5局完美飆速！牛棚卻一局毀掉

最新新聞

1王尉永解決胡金龍！笑談搭便車回憶

2胡金龍千場出賽有機會　季後賽帶他

3安打王爭奪戰白熱化　林佳緯：傑憲、龍叔都分享經驗

4鈴木駿輔親筆中文紙條靠ChatGPT翻譯

5曾峻岳燈光秀登場插曲：太久沒用了

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

#林郁婷 不畏性別紛擾摘金！生涯 #大滿貫 正式升格世界拳后 #巴黎奧運

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366