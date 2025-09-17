久違一軍登板解決胡金龍！王尉永笑談搭便車回憶　盼30歲甩開厄運

▲王尉永 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將牛棚投手王尉永16日睽違3個多月重返一軍投手丘，面對一、二壘有跑者的局面，成功解決代打的胡金龍。這一刻讓他想起彭政閔退休年最後一次在新莊球場對決的場景，而胡金龍還效力富邦時，兩人也因一次「搭便車」而結下情誼。

王尉永表示：「教練團一開始設定對付後段棒次右打，起初沒發現是胡金龍，直到看到他揮棒準備代打才注意到。」這讓他回憶起菜鳥年在滿場觀眾注視下，曾讓彭政閔在新莊最後一打席以三振收場，「這次是第二次有跟即將退休的賢拜，在新莊對決的經驗，沒有想太多，還是要對決。其實那球有點失投，只是金龍學長沒有掌握好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶起剛進職棒沒有代步工具時，王尉永笑說，曾有機會搭上胡金龍的車去高鐵，「在車上聊了很多，從那次開始熟絡起來。學長後來常開玩笑說『要不要搭我的車去高鐵』。」對於胡金龍即將退休，他坦言不捨，「年紀只能當參考，他的能力還在。昨天賽前還有閒聊，他是個很Chill的人，退休後應該也會過得很Chill。」

久違一軍登板，王尉永承認為了表現多少會緊張，但熱身後就進入比賽狀況。他透露，之前因補位受傷導致左膝受傷，回到二軍後又在打擊練習時被球砸中，腫了一大包，休息了一週才復原。他苦笑說：「真的滿離奇的，7、8月又一直遇到颱風，二軍比賽延賽影響調整，還被球打到，上來一軍前又被球砸到，兩次都是在台南，學弟牛棚傳球沒接好，結果砸到我左大腿。」所幸無大礙，順利回到一軍扛牛棚角色。

談到今年的「衰運」，王尉永半開玩笑地說：「真的有去拜拜，人家都說逢九不順，希望明天（18日）能順一點，因為就是我30歲生日了。」