安打王爭奪戰白熱化　林佳緯：傑憲、龍叔都分享經驗

▲林佳緯。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅林佳緯17日賽前以118支安打暫居安打王，統一獅擁有追逐安打王「龍叔」胡金龍與陳傑憲都相當有經驗，並給予林佳緯一些關鍵時期的心態調整建議。他坦言，沒有人不想拿獎，雖然直到球季中後段才開始超車，但隨著進入尾聲，看見自己名列前茅，自然會有得獎的期待。

至於如何調整心態，他透露總教練林岳平一次深談中提醒過，應該以比賽局面為優先，做好狀況性的攻擊，在不影響球隊的前提下拚獎項。

除了教練團，隊內也有兩位「前輩安打王」給予經驗傳承。陳傑憲在關鍵時期曾分享過如何面對壓力與調整心態，他以前有過幾次很接近的經驗，甚至在最後被翻盤，所以特別懂這種心情，林佳緯說，「他給我很多心理上的建議，對我來說是一種鼓勵，也讓我更有自信，感覺後面有人在推著我。」

對於這段期間的競爭，林佳緯笑說，和陳傑憲的對話有時嚴肅、有時又像聊天，「有時候認真講建議，下一秒又變得像在開玩笑，比較輕鬆一點，不會一直很嚴肅。」

另一位前輩胡金龍則分享自己奪下連兩屆的經歷，林佳緯說，「『龍叔』講得不多，但他過往也有很多拼獎項的機會，會分享如何看待這件事情。」林佳緯口中的龍叔就是跟自己相差20歲的大前輩胡金龍