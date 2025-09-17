大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

▲大谷翔平炸裂賽季第50轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（17）日迎戰費城人，以先發第1棒、投手兼指定打擊出賽，投出5局無安打無失分的壓制內容後，在第4打席敲出本季第50轟，成為大聯盟史上第6位連續2季達成50轟的球員。賽後大谷表示：「能夠達成這樣的數據，代表球隊獲勝機率也會更高。」

這發全壘打出現在8局下，洛杉磯道奇當時以4比6落後，大谷從費城人第2任投手羅伯森（David Robertson）手中，鎖定第2球內角卡特球強勢出棒，擊出沿右外野界外標竿飛入全壘打牆內的陽春砲。

Shohei Ohtani crushes his 50th HR after throwing 5 no-hit innings earlier! pic.twitter.com/P3NfvGXp0c — MLB (@MLB) September 17, 2025

這是他睽違3場後的再度開轟，也讓他成功追近美聯全壘打榜領先者舒瓦伯（Kyle Schwarber），雙方差距縮小至3轟。舒瓦伯甚至在板凳席上用平板重播觀賞這支全壘打，展現對大谷的敬意。

談及連續2年達成50轟的感想，大谷表示：「當然能打出這樣的成績，也代表球隊獲勝的機率會更高，除了全壘打之外，能夠穩穩選到四壞球保送，也是第1棒的重要職責，我認為根據不同比賽情況做出判斷，是很重要的。」

至於是否在意打擊獎項的競爭，大谷淡然回應：「我對那些完全沒有什麼感覺，我只是希望每個打席都能打得好一些，創造出優質內容，當然球隊的排名也是因素之一，但我還是優先把重心放在自己能掌握的部分上，一天一天地全力以赴。」

雖然大谷個人表現亮眼，但道奇終場仍以6比9敗給費城人，牛棚再度成為致命傷。