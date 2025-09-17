運動雲

大谷翔平50轟+5局無安打也救不了　道奇牛棚放火6:9遭費城人逆轉


記者王真魚／綜合報導 

道奇二刀流球星大谷翔平，今（17日，台灣時間）對費城人之戰「二刀流」上場，先發5局無安打無失分，並在第4打席轟出個人本季第50號全壘打，連續兩年達成50轟，同時創下大聯盟史上首位「單季50轟、50次奪三振」的前無古人紀錄。不過道奇牛棚崩盤，最終仍以6比9落敗。

大谷此役5打數2安打，包括8局敲出的超大號陽春砲，這一轟擊球初速高達182.4公里、飛行距離達131公尺，打擊率提升至.282。

他本季第13度先發登板，投滿5局僅用68球，未被擊出安打，投出5次三振、1次保送，完美壓制對手，無奈牛棚一局毀掉，勝投直接飛了。

比賽前半段，道奇率先由卡爾（Alex Call）擊出陽春砲先馳得點，K.赫南德茲（Kiké Hernández）再補上一發2分砲，4局又靠高飛犧牲打追加1分，一度取得4比0領先。

6局上，費城人在大谷翔平退場後，第2任投手羅布列斯基（Justin Wrobleski）上場砸鍋。哈波（Bryce Harper），敲出安打追回2分，接著馬許（Brandon Marsh）轟出3分砲反超，比分瞬間遭逆轉。主場觀眾憤怒爆發，球場響起一片大聲噓聲。道奇緊急再換投，換亨利奎茲（Edgardo Henriquez）接手，又遭凱普勒（Max Kepler）敲陽春砲，道奇單局狂失6分。

8局下，大谷轟出代表性一擊帶動士氣，道奇一度追成平手，但9局馬許再度擊出致勝3分砲，最終道奇以6比9落敗。由於同區教士也吞敗，分區封王魔術數字依舊停留在「9」。

▲大谷翔平。 （圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。 （圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇MLB50轟紀錄

