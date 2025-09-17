大谷翔平飆破163公里！5局0安打5K 牛棚卻一局毀掉被噓爆

Shohei Ohtani is through five no-hit innings ???? pic.twitter.com/88MeK11i8D — MLB (@MLB) September 17, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平，今先發登板展現宰制力，飆出101.7英里（約163公里），追平大聯盟生涯最快球速，主投5局無任何安打無失分，但牛棚搞砸領先，讓他勝投飛了。

大谷與捕手羅特貝特（Ben Rortvedt）首次搭檔，首局面對首名打者貝德（Harrison Bader），以低角度的100英里速球製造二壘滾地出局。隨後與長打好手舒瓦伯（Kyle Schwarber）正面對決，第一球就飆出101.7英里火球，隨後用滑球讓對手三振不動。雖然之後對哈波（Bryce Haper）投出四壞保送，但立即讓馬許（Brandon Marsh）擊出投手滾地。

第二局，「打者翔平」靠內野安打上壘並滑壘進二壘，不料褲子在兩處撕裂。他隨即回到投手丘，依舊火力全開，連續投出破百英里的速球，讓打線三上三下。第二打席則吞下三振。

第三局，大谷持續靠速球壓制；第四局再度對決舒瓦伯，雖然一開始連投兩顆壞球，但靠變化球拉回局勢，最後以高角度速球迫使對手擊出左外野飛球出局。隨後，他用低角度曲球三振哈波，再讓馬許擊出滾地球，連兩局三上三下。

道奇隊友在前半局攻下4分，給予大谷充足援護。第5局他繼續壓制，先飆出三振，面對凱普勒（Max Kepler）擊出的深遠飛球，隊友寇爾（Alex Call）美技相挺，大谷在場上情不自禁舉起雙手「萬歲」慶祝。最後再讓威爾森（Weston Wilson）擊出右外野飛球出局。

大谷翔平按照計劃投完5局後退場，用68球，沒有被擊出任何一支安打，飆出5K，只有1次四壞球保送，這是他重返投手丘之後首次繳出5局無安打無失分。

大谷退場時，道奇仍握有4分領先，但第2任投手羅布列斯基（Justin Wrobleski）上場砸鍋。6局上1出局後被敲出安打，隨後面對滿壘危機，被哈波擊出帶有2分的二壘安打，再被馬許轟出反超的3分全壘打，比分瞬間遭逆轉。主場觀眾憤怒爆發，球場響起一片大聲噓聲。

The @Phillies respond to five no-hit innings with five straight hits and runs! pic.twitter.com/XSfJu0UnbN — MLB (@MLB) September 17, 2025

▲大谷翔平。 （圖／達志影像／美聯社）