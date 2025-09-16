中壢區民日+神威日助攻！桃猿周二票房創新高　10940人進場





▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（16日）在桃園主場迎戰味全龍，適逢「中壢區民日」與「神威日」活動加持，吸引1萬940名觀眾進場，寫下本季主場周二最多票房紀錄，更是今日三地比賽中最多的進場人數。球團此戰賽前發放陳晨威立牌與限量球員卡，場外球迷大排長龍，也讓陳晨威相當驚喜又感動。

陳晨威感受到球迷熱情，賽前並在社群發文直呼，「壓力山大的一天。」這場比賽，他邀請父親擔任開球嘉賓為比賽揭開序幕，個人也繳出精彩表現。

此役先發鎮守左外野、打第9棒，陳晨威2局首打席選到保送，3局擊出左外野飛球，5局敲出本場首安，隨後趁對手連續兩次失誤，一口氣從一壘衝回本壘得分；8局再度敲出安打並嘗試盜壘，可惜最終仍被判出局，重播輔助維持原判。

總教練古久保健二認為陳晨威的手感逐漸回升，「今天手感有回來一點，表現非常好，繼續努力！」得知賽前開球是陳晨威的父親，他還開玩笑說，「那這樣的話，那一個盜壘應該要變safe才行。」

陳晨威賽後坦言，進場前看到滿滿排隊人潮，心情既驚訝又感動。回顧5局一口氣衝回本壘的跑壘，他也透露，其實打出去時是一壘安打，也輕鬆跑上一壘，但看到對方失誤後立刻加速，很開心能夠為球隊再添保險分。