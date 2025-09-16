運動雲

林智勝桃園最後巡禮！阿誠感人主持　烏克麗麗+林智平驚喜熊抱

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（16日）在賽後特別為「大師兄」林智勝準備一段驚喜，由Lamigo時期主持人阿誠重返主持台，向現場球迷問候「好久不見的賽後主持」。他表示，這是2025年桃猿與味全龍最後一場例行賽，也同時是味全最後一次作客桃園棒球場，感謝球團安排林智勝隨隊一軍，完成最後球場巡禮。隨後，全場球迷在熟悉的應援曲中齊喊口號，氣氛相當感人。

▲▼ 林智勝 。（圖／記者王真魚攝）

▲林智平代表送上林智勝特製立牌            。（圖／記者王真魚攝）

桃猿更播放驚喜影片，邀請昔日戰友獻上祝福。余德龍打趣回憶林智勝第一次下廚「蔥切成段不是蔥末」；林智平直言林智勝每天都帶來歡笑，「不管場上場下，他都是很有影響力的明星。」總教練曾豪駒則難忘2006年亞職大賽對三星轟林昌勇的一發「超級大支」全壘打，「當時他就是國內最頂尖的游擊手。」

林泓育則回憶，大學時期目睹杜哈亞運林智勝再見安打的感動，直呼「他是神一般的存在。」影片最後，老隊友們齊聲喊道「辛苦了、愛你喔！」並祝福他退役後一切順利。

▲▼ 林智勝 。（圖／記者王真魚攝）

▲林智平突然「熊抱」。（圖／截自CPBL.TV）

林智勝感動表示，「謝謝樂天球團準備這麼好的禮物，這球場給我很滿很滿的回憶，你們的加油聲，其實每次當客隊來時，我的學弟們都會跟我講說，樂天的應援曲好像專屬為我打造，我也覺得很開心曾經在這裡奮鬥。」看到同梯學弟、這麼多的球員場上發光發熱，他感謝球迷們進場為樂天加油，「很謝謝你們，因為你們掌聲，是他們場上最好發揮的原動力。」

桃猿副領隊沈鈺傑代表球團致贈禮物，送出一把印有「永遠的大師兄」字樣的烏克麗麗，並附上昔日隊友的簽名。林智勝笑言，「等我學會，再彈給你們聽！」

林智平也特別準備立牌，上面印有La New、Lamigo桃猿、中信兄弟及味全龍等四個時期的大師兄，隨後驚喜抱起林智勝，復刻經典「無尾熊抱」畫面。

最後，過去曾和林智勝並肩作戰的教練、球員與行政人員，包括現已轉戰味全的郭嚴文、陳禹勳，都一起上台合照，夢回昔日輝煌時刻。桃猿全體教練與球員更列隊致敬，林智勝逐一握手，場面溫馨感人。

▲▼ 林智勝 。（圖／記者王真魚攝）

▲沈鈺傑送林智勝烏克麗麗            。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 林智勝 。（圖／樂天桃猿提供）

▲過去曾和林智勝並肩作戰的教練、球員與行政人員，包括現已轉戰味全的郭嚴文、陳禹勳，都一起上台合照 。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼ 林智勝 。（圖／味全龍提供）

▲▼ 林智勝 。（圖／味全龍提供）

▲▼ 林智勝 。（圖／味全龍提供）

