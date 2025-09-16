范國宸開轟火力大爆發！差點完全打擊　單場4打點率悍將退獅

▲▼范國宸。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

悍將范國宸16日在新莊球場火力全開，分別敲出全壘打、三壘安打與一壘安打，只差一支二壘安打就能完成「完全打擊」，個人包辦4打點，率隊以6比2擊敗統一獅，並獲選單場MVP。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦悍將日籍投手鈴木駿輔1局上突然找不到準心，連續送出兩次保送，剛回到一軍的潘傑楷隨後敲出安打送回1分。接著林安可與潘傑楷策動雙盜壘，再下一城，統一先取得2比0領先。

悍將1局下同樣在兩出局後展開反攻，張育成選到保送，范國宸隨即轟出兩分砲，一棒追平比數。3局下林岳谷擊出二壘安打，張育成連兩打席獲保送，范國宸再掃三壘安打進帳2打點，助隊超前為4比2。

悍將4局下再度發揮火力，王念好、林岳谷接連安打攻下1分。5局下張育成敲出二壘安打，范國宸再補上一安，攻佔一、三壘，孔念恩擊出帶有打點的滾地球，並靠野手選擇上壘，將比分拉開至6比2。

鈴木駿輔主投5局，用了99球（55顆好球），被敲2支安打，送出5次保送，投出2次三振，失2分。賴鴻誠接替後留下滿壘危機，由王尉永登板解決代打的胡金龍，順利穩住局面。這也是王尉永經過3個多月休養後重返一軍舞台，他5月底因補位時傷到左膝，下二軍復健期間又在打擊練習被打中左腳，久違一軍登板拆彈成功。李吳永勤、林栚呈、曾峻岳隨後接力登板，成功守住勝利。

范國宸單場3安打猛打賞，差點達成完全打擊，對戰胡智為41打數22支安打，打擊率破5成，而且賽前三壘安打及全壘打都掛蛋，此戰一次解鎖，累計13打點。