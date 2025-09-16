大谷翔平連續20場上壘！道奇延長賽失利　費城人連兩年分區封王

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇16日（台灣時間）在延長賽以5比6不敵費城人，讓對手提前封王。道奇大谷翔平以「第一棒、指定打擊」先發出賽，單場擊出二壘安打並選到2次四壞，寫下個人本季最長的20場連續上壘紀錄，但仍無法幫助球隊奪勝。

全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）首局就開轟，本季堆高至53轟，幫助費城人先馳得點。道奇3局下展開反攻，帕黑斯（Andy Pages）敲出二壘安打並推進到三壘，大谷翔平選到保送，隨後貝茲（Mookie Betts）擊出高飛犧牲打，送回追平分。

道奇5局下再度發動攻勢，蒙西（Max Muncy）先轟出超前全壘打，帕黑斯再補上一支二壘安打，大谷翔平也掃出二壘安打推進，貝茲此役第二度以高飛犧牲打建功，送回追加分數，將比數拉開至3比1。

不過，費城人7局上由威爾森（Weston Wilson）開轟帶動攻勢，單局灌進3分反超為4比3。7局下貝茲立即回敬一發陽春砲，道奇再度追平為4比4。8局上哈波（Bryce Harper）補上一發全壘打，費城人再度超前為5比4。帕黑斯9局下擊出關鍵追平全壘打，大谷翔平隨後選到保送並盜上二壘，但殘壘未能得分。

進入延長10局，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擊出高飛犧牲打送回超前分，費城後援投手羅伯森（David Robertson）則頂住滿壘危機，最終幫助費城人以6比5險勝，成功連兩年封王國聯東區。

道奇接下來將於17日迎來系列戰第2戰，大谷翔平確定先發登板，這將是他自5日對金鶯緊急頂替受傷的格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發以來，休息10天後再度登板。外界也聚焦他與目前以 53轟 暫居全壘打王的舒瓦伯的正面對決。