運動雲

>

大谷翔平連續20場上壘！道奇延長賽失利　費城人連兩年分區封王

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇16日（台灣時間）在延長賽以5比6不敵費城人，讓對手提前封王。道奇大谷翔平以「第一棒、指定打擊」先發出賽，單場擊出二壘安打並選到2次四壞，寫下個人本季最長的20場連續上壘紀錄，但仍無法幫助球隊奪勝。

全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）首局就開轟，本季堆高至53轟，幫助費城人先馳得點。道奇3局下展開反攻，帕黑斯（Andy Pages）敲出二壘安打並推進到三壘，大谷翔平選到保送，隨後貝茲（Mookie Betts）擊出高飛犧牲打，送回追平分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇5局下再度發動攻勢，蒙西（Max Muncy）先轟出超前全壘打，帕黑斯再補上一支二壘安打，大谷翔平也掃出二壘安打推進，貝茲此役第二度以高飛犧牲打建功，送回追加分數，將比數拉開至3比1。

不過，費城人7局上由威爾森（Weston Wilson）開轟帶動攻勢，單局灌進3分反超為4比3。7局下貝茲立即回敬一發陽春砲，道奇再度追平為4比4。8局上哈波（Bryce Harper）補上一發全壘打，費城人再度超前為5比4。帕黑斯9局下擊出關鍵追平全壘打，大谷翔平隨後選到保送並盜上二壘，但殘壘未能得分。

進入延長10局，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擊出高飛犧牲打送回超前分，費城後援投手羅伯森（David Robertson）則頂住滿壘危機，最終幫助費城人以6比5險勝，成功連兩年封王國聯東區。

道奇接下來將於17日迎來系列戰第2戰，大谷翔平確定先發登板，這將是他自5日對金鶯緊急頂替受傷的格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發以來，休息10天後再度登板。外界也聚焦他與目前以 53轟 暫居全壘打王的舒瓦伯的正面對決。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

金鐘60／《影后》「3女主.3女配」網內互打　4演員成遺珠...柴智屏：注定是女人的競爭

熱門新聞

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

2鄧愷威連K台美混血卡洛爾

3道奇擊敗巨人功臣來自「休息區」

4大谷翔平17日先發前最終調整

5林哲瑄送萬元手套　陳真分享故事

最新新聞

1大谷翔平連續20場上壘　道奇延長賽失利

2戴資穎化身戒菸大使　呼籲尋求專業

3鄧愷威連K台美混血卡洛爾

4前狀元被爆恐29歲退休　西蒙斯回應

5李多慧化身台北101觀景台一日店長

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【世代交替】Dirk比臉頰愛心熱擁天才狀元弗拉格

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366