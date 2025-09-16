勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

▲勇士與庫明加續約談判陷入僵局，他手握合格報價作為籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

NBA新賽季下個月就要開打，勇士與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判依舊沒進展。根據《ESPN》的最新報導，灣區雖將報價提升至3年7520萬美元（約22.6億台幣），但堅持加入球隊選項，成為雙方最大分歧點。上月在邁阿密會面時，老闆拉卡柏（Joe Lacob）問他，「你想留在這裡嗎？」庫明加則回以一句，「你們真的想要我嗎？」

勇士從休賽季以來始終不願放棄「球隊選項」的合約架構，先前的兩年4500萬美元方案，以及最新開出的3年7520萬美元合約，都在關鍵年份握有最終決定權。這樣的安排，被庫明加團隊解讀為「更像交易籌碼，而非長期承諾」。他們希望能爭取球員選項，甚至提出過一年高薪短約的替代方案，但均遭勇士拒絕。

拉卡柏從2021年選秀起就對庫明加抱有高度期待，甚至拒絕過把他放進交易方案。然而隨著天王柯瑞（Stephen Curry）邁入生涯後段，必須把握他最後的巔峰爭冠，勇士不願在薪資與角色定位上過度妥協。

庫明加現在手上的最大籌碼，是那份一年約800萬美元的合格報價。若選擇簽下，他將在2025年夏天成為完全自由球員，並擁有否決交易的權利。雖然短期少賺超過1500萬美元，但他已為自己投保「價值保險」，對於追尋生涯舞台的決心並未動搖。

在上個月邁阿密的會議裡，拉卡柏拋出關鍵問題，「你想留在這裡嗎？」庫明加則反問，「你們真的想要我嗎？」這段對話，道盡雙方彼此缺乏信任的現況。隨著訓練營即將展開，勇士與庫明加的拉鋸，仍是一場誰也不願先低頭的耐心比拚。