運動雲

>

勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士與庫明加續約談判陷入僵局，他手握合格報價作為籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA新賽季下個月就要開打，勇士與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判依舊沒進展。根據《ESPN》的最新報導，灣區雖將報價提升至3年7520萬美元（約22.6億台幣），但堅持加入球隊選項，成為雙方最大分歧點。上月在邁阿密會面時，老闆拉卡柏（Joe Lacob）問他，「你想留在這裡嗎？」庫明加則回以一句，「你們真的想要我嗎？」

勇士從休賽季以來始終不願放棄「球隊選項」的合約架構，先前的兩年4500萬美元方案，以及最新開出的3年7520萬美元合約，都在關鍵年份握有最終決定權。這樣的安排，被庫明加團隊解讀為「更像交易籌碼，而非長期承諾」。他們希望能爭取球員選項，甚至提出過一年高薪短約的替代方案，但均遭勇士拒絕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拉卡柏從2021年選秀起就對庫明加抱有高度期待，甚至拒絕過把他放進交易方案。然而隨著天王柯瑞（Stephen Curry）邁入生涯後段，必須把握他最後的巔峰爭冠，勇士不願在薪資與角色定位上過度妥協。

▲▼勇士柯瑞、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士老闆拉卡柏相當欣賞庫明加，如今卻陷入是否長留他的矛盾。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加現在手上的最大籌碼，是那份一年約800萬美元的合格報價。若選擇簽下，他將在2025年夏天成為完全自由球員，並擁有否決交易的權利。雖然短期少賺超過1500萬美元，但他已為自己投保「價值保險」，對於追尋生涯舞台的決心並未動搖。

在上個月邁阿密的會議裡，拉卡柏拋出關鍵問題，「你想留在這裡嗎？」庫明加則反問，「你們真的想要我嗎？」這段對話，道盡雙方彼此缺乏信任的現況。隨著訓練營即將展開，勇士與庫明加的拉鋸，仍是一場誰也不願先低頭的耐心比拚。

關鍵字： NBA勇士庫明加柯瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

台日韓對決！　桃園亞洲職棒交流賽門票9/23正式開賣

台日韓對決！　桃園亞洲職棒交流賽門票9/23正式開賣

林華韋得知林哲瑄引退仍有些震驚與錯愕　宣布下一步規劃

林華韋得知林哲瑄引退仍有些震驚與錯愕　宣布下一步規劃

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起

亞洲職棒交流賽11月桃園開戰　台日韓三強對決門票9/23開賣

亞洲職棒交流賽11月桃園開戰　台日韓三強對決門票9/23開賣

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

熱門新聞

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

林哲瑄大方送萬元手套　陳真分享暖心故事

台灣隊長游能茗為U18錯過美國大學首球季：國手初體驗意義重大

曾砲轟U18中華隊！巨人頭號新秀大聯盟首秀　鄧愷威先發盼添火力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇擊敗巨人功臣來自「休息區」

2直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

3瑞典「鳥人」破撐竿跳世界紀錄　田徑世錦賽奪金

4游能茗為U18錯過美國大學首球季

5林哲瑄送萬元手套　陳真分享故事

最新新聞

1最佳第六人被攔胡　灰狼簽回海蘭德

2勇士新報價曝　庫明加：你們真想要我？

3替斑馬找幫手　馬刺簽回畢楊波

4大谷翔平17日先發前最終調整

5鄧愷威先發巨人頭號新秀大聯盟首秀

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【世代交替】Dirk比臉頰愛心熱擁天才狀元弗拉格

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366