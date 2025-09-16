大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

運動雲

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊投手大谷翔平將於17日（台灣時間）對戰費城費城人先發登板。前一天他在比賽前進行熱身時，出現了溫馨一幕，昔日天使隊的隊友馬許（Brandon Marsh）化身「保鑣」，幫忙擋下打擊練習可能飛來的球，避免大谷受傷。

大谷當天在外野進行投手角色的最終調整，專注於傳接球。就在這時，馬許主動站在一旁，替他「護駕」，確保練習安全。雖然兩人並未有太多交流，但大谷在開始前向馬許揮手示意，露出微笑。馬許2021年升上大聯盟與大谷翔平共事，隔年季中從天使轉戰費城人。

大谷翔平16日於主場迎戰費城人之戰以「先發第1棒指定打擊」出賽，將正面對決當前以 52轟在全聯盟本壘打王爭奪戰領先的大砲、費城人指定打擊舒瓦伯（Kyle Schwarber）。

此役費城人先發投手是大聯盟8年資歷的左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez），本季23場登板繳出12勝6敗、防禦率2.77的佳績，這將是他與大谷首次正面交手。

此外，去年世界大賽的「最後一位投手」比勒（Walker Buehler），現已加盟費城人，他也在場上與老戰友克蕭（Clayton Kershaw）等人熱絡寒暄。比勒在今年轉戰紅襪後遭釋出，如今重新找到新東家，加盟費城人。

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

