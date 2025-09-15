運動雲

羅利54轟！追平單季左右開弓全壘打紀錄　水手9連勝登分區龍頭

▲▼水手羅利。（圖／路透）

▲羅利炸裂本季第54轟。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

西雅圖水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今（15）日對洛杉磯天使首局敲出2分砲，本季第54轟，追平洋基傳奇曼托（Mickey Mantle）單季左右開弓打者最多全壘打紀錄。同時，這支全壘打也是他本季以捕手身分出賽時所擊出的第43轟，超越2003年洛佩茲（Javy Lopez）的紀錄，創下捕手單季最多全壘打新猷。

羅利回憶，自己在國中時父親曾請假1天帶他去舊洋基球場看比賽，當時父親向他講述曼托的傳奇事蹟：「我記得他說曼托就像神一樣，他的確是。」如今，羅利將自己的名字寫進與曼托相同的行列。

雖然紀錄都具有重大意義，但羅利盡量不去想太多：「在這個時代很難不看手機，大家都會傳訊息談論這些紀錄，但我努力不看這些，因為我們還有更大的目標。」

這發全壘打為西雅圖點燃進攻火力，水手最終以11比2大勝，豪取9連勝，單獨坐上美聯西區龍頭，且當天休士頓太空人輸給亞特蘭大勇士，德州遊騎兵也敗給紐約大都會，讓水手在分區拉開1場勝差，這是自2001年破紀錄球季後，水手在賽季最晚時間首度獨居龍頭。

比賽過程中，天使先發韓崔克斯（Kyle Hendricks）在首局面對左打的羅利，投出時速84.6英里的伸卡球，結果被羅利轟到左中外野的水手牛棚，飛行距離409英尺，全場球迷隨即高喊「MVP」，羅利也從休息區走出致意。

▲▼水手羅利。（圖／路透）

接下來每發全壘打都將刷新紀錄，第55轟將正式超越曼托，獨居史上單季左右開弓全壘打王；第56轟則將追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1997與1998年的水手隊史紀錄；第57轟將締造水手隊史新標竿。若能繼續往前推進，他也將挑戰60轟大關，史上僅有貝比魯斯（Babe Ruth，1927年60轟）、馬里斯（Roger Maris，1961年61轟）、賈吉（Aaron Judge，2022年62轟）達成過。

這場比賽水手打線全面爆發，特別是在第4局灌進6分，全隊有6名打者單場雙安，其中普蘭柯（Jorge Polanco）前3打席都擊出二壘安打，締造連7場二壘安打，追平1986年普力斯（Jim Presley）的隊史紀錄。

水手先發柯比（George Kirby）也繳出代表作，他投到第7局，送出追平生涯最高的14次三振，僅被擊出3安打、失2分且無保送。這是他本季第2次單場14K，另一場同樣是面對天使。

另外，第7局開局時他本不該再上場，但在溝通小誤會下仍自行登板，並在對決艾德爾（Jo Adell）時再添1K後才退場，柯比賽後笑言：「我不知道不該再投，但很高興拿到那個三振。」

柯比在奪勝後表示，「太空人和遊騎兵絕不會退讓，我們每天都必須持續進攻，這就是球隊正在做的事。」

