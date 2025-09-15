康佛托代打建功3安3打點　148天後重返2成大關「狀態良好」

▲康佛托。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇外野手康佛托（Michael Conforto）今（15）日在客場對舊金山巨人一戰展現火燙手感，雖以代打身分臨危上陣，仍敲出3安打、貢獻3分打點，幫助球隊以10比2大勝。

比賽進行到5局上，道奇在無人出局、滿壘大好機會時派出康佛托代打，他把握住機會擊出右外野安打，掃回2分打點，為比賽奠定基調；隨後他在6局上又敲出投手方向內野安打；8局上再度補上右外野方向安打送回分數，單場完成本季第4次猛打賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

康佛托本季開局陷入長期低潮，打擊率長時間徘徊在1成區間，不過近期狀態明顯回升，近15場比賽交出打擊率0.326、2轟、6分打點的數據，並且在148天後首度將賽季打擊率拉回到2成大關。

康佛托賽後表示，自己近況「很好」，並解釋：「即使在複雜情勢下，我也耐心面對打席，最後確實完成攻擊，這樣能夠消耗投手，逼出失投，這就是我們想做的事。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）在康佛托陷入低潮時，仍長期堅持給予出賽機會，賽後也給予高度肯定：「他今天表現非常出色，接下來連續4場比賽都會遇到左投，我想讓他上場，他確實已經調整到好的狀態，並且在替補身份下依然能做好準備，這完全是他的努力成果。」