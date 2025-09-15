葛拉斯諾背部緊繃回歸後奪2連勝　「有火力支援壓力小很多」

▲葛拉斯諾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇先發右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今（15）日在客場對戰舊金山巨人，主投6.2局僅失1分，用球內容穩健，幫助球隊以10比2大勝，同時奪下從背部緊繃回歸後的個人2連勝。

葛拉斯諾原訂6日對巴爾的摩金鶯先發，卻因背部緊繃在當天臨時跳過登板，外界一度擔心健康狀態，不過他很快回到先發輪值，9日對科羅拉多洛磯投出7局無安打、10次三振的好投，僅失1分奪下本季第2勝，今日再度繳出優質先發，連2場有亮眼表現，讓外界化解對他的傷病疑慮。

此役他僅在2局因犧牲飛球失掉1分，其餘時間持續壓制巨人打線，7局時雖因2安打陷入二、三壘有人危機，仍靠後援投手接手順利化解。

賽後葛拉斯諾談到投球內容時表示：「老實說，剛開始完全沒有感覺，整體上都無法掌控。」但他也補充：「後半段狀態變好，與捕手搭配投球過程中，逐漸找回滑球的感覺，雖然每局都有起伏，但能投到後段局數就是件好事。」

談到隊友的火力支援，葛拉斯諾強調：「這讓呼吸變得輕鬆許多，在可能拿勝投的情況下投球，壓力會少很多，但今天在整體節奏上仍算困難的一場比賽。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）則給予高度評價，指出即使狀態不在最佳，葛拉斯諾仍能投長局數：「這是種極大的讚美，接下來比賽會更緊張、更激烈，但他能控制情緒、持續投球，這對他自己和球隊都非常好。」

至於是否覺得葛拉斯諾每次登板都在進步？羅伯斯回應：「我是這麼認為，尤其是他能屏蔽外界雜音，專注在面對那個打者、那球上，這是最顯著的地方。」