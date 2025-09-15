▲福登頭槌建功、哈蘭德梅開二度 曼城德比大戰3比0完封曼聯。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

在第197次曼徹斯特德比中，曼城15日凌晨於主場再度展現藍月風采，以3比0大勝宿敵曼聯；上半場第18分鐘福登（Phil Foden）首開紀錄，哈蘭德（Erling Haaland）隨後上演梅開二度，新加盟的義大利門神多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）則在首秀中貢獻神勇撲救，幫助球隊保持零封。

比賽開場僅15秒，哈蘭德便完成一次射門，展現曼城主導姿態；儘管曼聯前鋒塞斯科（Benjamin Šeško）的遠射帶來威脅，但多納魯馬冷靜化解。

第18分鐘，杜庫（Jérémy Doku）突破傳中，福登躍起頭槌破門，為曼城首開紀錄；下半場第53分鐘杜庫再度送出助攻，助哈蘭德挑射得手，曼城2比0擴大領先。

曼聯一度靠姆貝烏莫（Bryan Mbeumo）的凌空抽射製造險情，但多納魯馬飛身撲救力保球門不失；第68分鐘，哈蘭德從己方半場接應貝爾納多直傳，推射再下一城，最終曼城以3比0完勝對手。

曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽後強調，這場勝利不僅是比分上的優勢，更體現了全隊精神的凝聚，他坦言球隊開季表現並非盡如人意，但面對強敵仍能展現驕傲與拼勁，這對賽季後續至關重要。

瓜帥特別點名哈蘭德，認為他自加盟以來一直展現出專業與承諾：「他從未讓我們失望，他之所以選擇長約，就是因為這份責任感，他是一名特別的球員。」

此外，他也肯定右後衛胡薩諾夫（Abduqodir Xusanov）的表現，指出這名烏茲別克小將速度驚人，能在高強度賽程中有效守住防線。至於福登，瓜迪奧拉直言球隊「非常想念他」，稱讚他再次展現兩年前奪冠時的關鍵角色：「他不只是傳球，他能帶動全隊節奏，今天我們看到了最好的福登。」

梅開二度的哈蘭德則將勝利歸功於全體球迷的支持，他坦言，德比勝利永遠特別，而本場比賽更能感受到球迷對勝利的渴望：「你能從球迷那裡感受到這份能量，我們需要這場勝利，今天我們做到了，能與大家一起分享這份喜悅，真的非常高興。」

談到隊友福登的表現時，哈蘭德最後毫不吝嗇讚美：「這就是我們需要的菲爾！曼城一直在等待這樣的他，我們會全力幫助他回到巔峰。」