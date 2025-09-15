李灝宇立功400安M9　林盛恩冠軍戰好投、陳柏毓3A無失分

▲林盛恩。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

台灣旅美小將持續在美職小聯盟季後舞台展現身手，效力底特律老虎3A李灝宇今（15）日火力全開，單場4打數敲出2安包含關鍵三壘安打，灌進3分打點，距離美職生涯400安僅差9支；同日，辛辛那提紅人1A二刀流新星林盛恩於佛州聯盟冠軍戰首戰掛帥先發，繳出4局僅失1分好投；匹茲堡海盜3A投手陳柏毓也先發3.2局無失分，台灣投打齊放異彩。

李灝宇此役鎮守三壘並擔任開路先鋒，首打席遭三振；第3局飛球出局；第4局在1人出局滿壘時，他鎖定中外野方向掃出本季第8支三壘安打，擊球初速高達108.5英里，清空壘包奠定勝基。

▲李灝宇。（圖／截自X:Toledo Mud Hens）

第7局李灝宇再補上右外野安打，全場4打數2安、貢獻3分打點，賽後打擊率升至0.248，近4戰場場有安打，累計美職小聯盟生涯安打數達391支，距400安里程碑僅差9支。

在佛州聯盟冠軍系列戰，林盛恩頂住壓力主投4局僅用47球，被敲2安失1分，首局他靠雙殺化解危機；第2與第4局皆演出3上3下，第3局雖因保送與二壘安打失分，但及時止血，紅人1A終場以1比6不敵老虎1A，林盛恩吞下敗投。

同日，陳柏毓迎來升上3A本季第2場先發，面對小熊打線主投3.2局無失分，被敲3安、投出2次三振與2次保送，防禦率維持完美的0.00，他2度對決台美混血重砲龍（Jonathon Long）皆讓對方出局；同場的鄭宗哲擔任第8棒、游擊手，3打數無安打、吞下1次三振，但靠內野滾地球打回1分打點，賽後打擊率0.211、OPS 0.584。

▲海盜3A陳柏毓。（圖／截自海盜3A官網）