李洋見證立院簽署布萊頓宣言　攜手推動運動性別平等

▲立法院女子運動外交促進會簽署布萊頓宣言。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

為深化運動領域的性別平等與國際合作，立法院女子運動外交促進會今（15日）於中華奧會舉行「布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」簽署儀式，特別邀請國際婦女與運動工作小組（IWG）代表伊麗莎白．派克（Elizabeth Pike ）與小笠原悅子來台見證，展現台灣積極融入國際體壇性別主流化的決心。

此次簽署由促進會會長、立委黃捷代表完成，運動部長李洋、中華奧會主席林鴻道及外交部無任所大使劉柏君共同見證，副會長、立委蘇巧慧、陳培瑜等人亦到場支持。

李洋表示，布萊頓宣言自1994年發起以來，已成為全球推動女性與運動的重要指標，台灣早在2020年便已由體育署、中華奧會及26個運動團體共同簽署，「未來運動部將持續加強運動外交，特別是培育更多女性人才，積極接軌國際，打造多元、包容的運動環境。」林鴻道則強調，立法院推動女性與運動外交別具意義。

中華奧會自2000年成立「婦女與運動委員會」，長年響應國際奧會（IOC）與亞奧理事會（OCA）的政策。2011年起在官方支持下定期舉辦「國際婦女與運動研討會」，2017年更與APEC合作，將議題推向國際舞台。2020年委員會更名為「性平委員會」，不僅推動女性賦權，也關注更廣泛的性別平權。今年以「自我培力：星光綻放」為主題的研討會，進一步深化平權與運動的連結。

簽署儀式後，各方展開閉門座談，與IWG代表深入交流，討論如何借鏡國際經驗，規劃具前瞻性的推動方向，並期望能在亞太區建立合作平台。中華奧會強調，將持續與運動部及各界攜手，積極連結國際資源，推動運動領域的性別平等，營造更具包容力的運動環境。

