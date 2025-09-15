運動雲

德國險勝土耳其睽違32年再奪歐錦賽冠軍　施洛德榮膺MVP

記者游郁香／綜合報導

德國男籃今（15）日凌晨在歐錦賽金牌戰，以88比83險勝土耳其，睽違32年再度站上歐錦賽最高頒獎台。這支在2023年剛奪下世界盃冠軍的黃金世代，如今成功將兩座冠軍獎盃並列收藏，成為史上少數同時握有世界盃與歐錦賽冠軍的隊伍。

這場決賽共有15次領先互換、11次平手，過程緊張刺激。比賽最後1分鐘，德國落後1分，施洛德（Dennis Schroder）挺身而出，先以左手上籃反超，再投進中距離跳投，幫助德國在剩20秒時握有3分領先優勢。

▲▼德國男籃睽違32年再奪歐錦賽冠軍。（圖／取自FIBA）

▲德國男籃睽違32年再奪歐錦賽冠軍。（圖／取自FIBA）

土耳其禁區主將森根（Alperen Sengun）最後關頭外線出手未能命中，施洛德抓下籃板並靠罰球鎖定勝局，他全場貢獻16分、12助攻，當選本屆MVP，他賽後興奮表示，「同時成為世界盃冠軍和歐洲冠軍，真的太特別了。」

邦加（Isaac Bonga）也在金牌戰砍下20分，決勝節命中兩記關鍵三分，還抓下致勝的進攻籃板，被德國教練伊布拉希馬吉奇（Alan Ibrahimagic）盛讚是球隊的「瑞士刀」；華格納（Franz Wagner）貢獻18分，助德國以9戰全勝封王。

土耳其雖奮戰到底，仍吞下隊史第3次決賽失利，戰績為0勝3敗。森根攻下全場最高28分；奧斯曼（Cedi Osman）拿下23分；拉金（Shane Larkin）則貢獻13分、9助攻和6籃板，仍無力阻止德國登頂。

▲▼德國男籃睽違32年再奪歐錦賽冠軍。（圖／取自FIBA）

▲德國軟豆施洛德榮膺本屆歐錦賽MVP。（圖／取自FIBA）

關鍵字： FIBAEuroBasket歐錦賽德國男籃施洛德邦加土耳其男籃

