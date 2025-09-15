運動雲

達比修有5局好投收第4勝　教士連勝追趕道奇仍維持2.5場勝差

▲▼教士達比修有。（圖／路透）

▲教士達比修有。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

聖地牙哥教士隊39歲老將達比修有，今在主場先發對戰洛磯，主投5局被敲4安打失3分，收下自8月22日對道奇以來的首勝（本季第4勝）。教士雖在比賽後段遭洛磯追擊，但靠牛棚守住，最終以9比6獲勝，取得2連勝。

不過道奇同日也贏球，雙方在國聯西區的勝差仍維持在2.5場。 達比修首局就展現經驗，用伸卡球解決首名打者佛里曼（Tyler Freeman），再用橫掃球讓托瓦（Ezequiel Tovar）擊出三壘滾地球。雖然被莫尼亞克（Mickey Moniak）敲內野安打並盜上二壘，但隨即用橫掃球三振4棒克里姆（Blaine Crim），化解危機。2局再度遇到2出局後有人上壘，依舊無失分過關。

4局7比0領先時，達比修遭莫尼亞克轟出全壘打，但他保持冷靜，靠直球搭配橫掃球、曲球、卡特球、指叉球等多種武器壓制對手，讓打者難以掌握。直到6局，先對佛里曼投出觸身球，又被托瓦敲安，形成無人一、二壘後退場。接替投球的艾斯特拉達（Jaremiah Estrada）被莫尼亞克轟出3分炮，讓達比修帳面失掉3分。

雖然厄萊茲（Luis Arraez）因比賽中臉部挨球缺陣，隊長馬查多（Manny Machado）也休兵，但教士打線火力依舊延續。首局2出局滿壘時，克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）、伊格萊西亞斯（José Iglesias）連續安打送回3分；2局梅里爾（Jackson Merrill）連兩戰開轟，3局打完就已取得7比0領先。

洛磯一起度反攻將比分逼近到6比7，但教士8局下兩出局二、三壘有人時，席茲（Gavin Sheets）擊出左中間二壘安打追加2分，鎖定勝局。 達比修上一次先發（8日對紅人）首局就挨2轟，但隨後回穩，5.2局失3分，仍幫助球隊拿下勝利。這次再度以老將身手投出關鍵5局，連兩戰靠韌性表現貢獻勝利。

關鍵字： 教士達比修老將勝利比賽

