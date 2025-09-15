道奇10比2大勝巨人　大谷翔平攻下135得分刷新個人紀錄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平今天在客場對戰舊金山巨人，以「第一棒、指定打擊」先發出賽，6打數敲出1安打。雖然9局第6打席擊球品質並不理想，但打球仍落在中間形成安打，隨後靠著艾德曼（Tommy Edman）的適時安打回壘得分，累積至 135分，突破自己生涯單季最多紀錄。道奇全場狂敲18支安打，攻下10分，以10比2大勝，取得2連勝，分區封王魔術數字也降至「10」。

道奇9月初陷入低潮的打線，如今重新甦醒。此役徹底擊潰同區爭奪外卡資格的巨人。比賽中成功狙擊對方主戰左投雷伊（Robbie Ray），將他在5局提前打退場，失掉6分。此後攻勢不斷延續。

2棒貝茲（Mookie Betts）全場3安打，3棒T.赫南德茲（Teoscar Hernández）連兩場猛打，本戰4安打進帳；本季陷入低潮的康佛托（Michael Conforto）以代打身份登場，也繳出3安打的表現。

先發的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）雖然在比賽初期控球不穩，但逐漸找回節奏，投到7局前僅失1分，成功壓制對手。

Seven strong innings from Emmet!



Tonight's King of the Hill presented by @KingsHawaiian. pic.twitter.com/iLOXnWYXcP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 10, 2025

此役大谷6打數1安打，貢獻1得分、吞下2次三振，賽季累積打擊率.281、49轟、OPS 1.000。國聯全壘打王競爭方面，費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）同日轟出第52發，領先大谷的差距擴大到3支。