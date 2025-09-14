▲孫興慜開賽53秒破門、布安加帽子戲法 洛杉磯4比2擊退聖荷西地震。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

美國職業足球大聯盟（MLS）2025賽季持續進行，洛杉磯FC（下稱LAFC）14日上午在加州聖塔克拉拉李維士體育場以4比2擊敗聖荷西地震，現場湧入50978名球迷，創下地震隊主場例行賽新紀錄。

It only took 53 Seconds



Sonny scores the 3rd fastest goal in LAFC history.



September 14, 2025

本場比賽中，韓國球星孫興慜延續加盟後的良好狀態，於開賽53秒便先開紀錄，攻下他轉會以來的第2球；而加彭射手布安加（Denis Bouanga）更大放異彩，上演帽子戲法，也追平LAFC傳奇貝拉（Carlos Vela）的俱樂部史上最多進球紀錄（93球）。

開場不到一分鐘，孫興慜接應斯莫利亞科夫（Artem Smoliakov）的傳中破門，打進隊史第3快進球；第10分鐘，布安加中場斷球後單刀破網，隨即在第12分鐘再度接應帕倫西亞（Sergi Palencia）的長傳完成挑射，比分瞬間拉開至3-0。

聖荷西地震在第18分鐘靠賈德（Preston Judd）補射追回一球，但上半場仍以1-3落後；比賽末段，第87分鐘布安加接帕倫西亞橫傳完成帽子戲法，追平貝拉的俱樂部紀錄。

Bouanga Brace



All it took was 12 minutes for Denis to get his brace. pic.twitter.com/UKvDp5gYiX — LAFC (@LAFC) September 14, 2025

第90分鐘，馬丁內斯（Josef Martínez）的倒掛金鉤折射入網，地震最終將比分定格為4-2，由LAFC贏球。

數據與紀錄

布安加11天內第2次完成帽子戲法，本季MLS已攻入18球，暫列金靴榜第三。

他在143場比賽中攻入93球，進球效率超越已退役的前隊長貝拉（186場93球）。

孫興慜進球由德爾加多（Mark Delgado）助攻，後者本季累積8助攻，排名全隊第一。

帕倫西亞此役送出兩次助攻，本季累積4次，隊內第4。

LAFC本季客場戰績4勝3負6和，並已連續8場MLS客場不敗。

這是LAFC首度在李維士體育場贏球，地震隊此前在該場館保持不敗紀錄。

愛爾蘭國腳莫蘭（Andy Moran）於第72分鐘替補登場，迎來MLS與 LAFC處子秀。

A historic hat trick



Denis Bouanga ties Carlos Vela as the club’s all time leading goal scorer. pic.twitter.com/NvfPxdZfFP — LAFC (@LAFC) September 14, 2025

這場勝利後，LAFC在西區排名第5，戰績12勝7負8和（44分），僅落後第4名西雅圖1分，且少賽1場；LAFC將於9月17日作客皇家鹽湖城，持續衝擊季後賽更高席次。

