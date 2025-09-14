運動雲

布朗力抗勇士繳6.2局佳作　太空人延續火力6比2奪勝

▲布朗力抗勇士繳6.2局佳作　太空人延續火力6比2奪勝。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人王牌投手布朗（Hunter Brown）在經過多休息日調整後，14日於亞特蘭大Truist Park先發對戰勇士，繳出生涯代表作之一；他用生涯新高的108球投滿6.2局，只失2分，搭配隊友火力支援，幫助球隊最終6比2取勝，持續在美聯西區與水手並列第一。

布朗近期在例行賽最後階段獲得較長休息時間，讓他得以克服先前小病痛，他賽後坦言：「我今天準備好上場了，我覺得自己狀態足夠可以投，所以我就上場接下任務。」

由於水手同日擊敗天使，使雙方戰績仍舊持平；太空人保持對近期火燙的遊騎兵2場勝差，後者近20場比賽狂拿16勝；布朗（12勝7敗）開局展現壓制力，前10名打者解決了9人，僅在4局遭歐森（Matt Olson）轟出陽春砲。

7局下半兩出局後，他因保送退場，隨後由山托斯（Enyel De Los Santos）接手，卻被金河成（Ha-Seong Kim）敲安，讓布朗再吞下1分自責分；整場比賽布朗僅被敲4安，送出2次三振，為本季最少。

總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後表示：「你希望你的王牌能多扛一點，現在就是他該做到的時刻了，他在身體和心理上都準備好了，我們整季就是在為這一刻做準備。」

例行賽僅剩最後兩次先發機會，布朗下一場預計在主場對戰水手的關鍵系列賽，他深知每一次登板的重要性，並表示樂於承擔壓力：「我相信其他先發投手也都有同樣的感覺，比賽數有限，所以聚光燈更強烈，不過從開季到現在，我的心態都沒有變；很明顯，我只是盡全力幫助休息室裡的隊友，以及整個休士頓市，最後這段時間我們就是要贏球，幫自己爭取季後賽位置。」

太空人繼前一天轟下11分後，今日再延續火力，於2、3局各攻下3分。佩尼亞（Jeremy Peña）在2局掃出兩分打點二壘安打，隨後幫助球隊3比0領先；3局沃克（Christian Walker）補上2分砲，比分擴大至6比0，這發全壘打飛行431呎，是他本季第23轟。

「只要給杭特兩分，他就能幫球隊守住，」佩尼亞賽後直言，「如果給他6分，那比賽幾乎就等於到手了，杭特整季都非常棒，他是個鬥士，總是能給我們贏球的機會。」

太空人進攻本季大多時候起伏不定，特別是在交易截止日後。布朗9月6日對遊騎兵的先發中球隊攻下11分，但接下來4戰合計僅得8分，直到今天先發才再度爆發。

「我們把進攻的氣勢延續下來，這正是我們想要做到的，」艾斯帕達最後說，「我們今天的打席內容很好，得點圈有安打，也有幾次滿壘，雖然佩尼亞和阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）都打出平飛出局，但這些就是我們需要的打席和比賽策略，接下來例行賽都要保持這樣。」

