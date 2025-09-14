攻守一肩扛！U18江庭毅享受悍將應援GO Stronger　主導配球成長多

▲U18江庭毅。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18中華隊擊敗韓國拿下季軍，主戰捕手江庭毅功不可沒，不僅扛起本壘指揮官重任，還敲出關鍵安打，另獲2次保送，單場3度上壘，成為勝利的關鍵人物。

江庭毅表示：「當時是鎖定變化球，因為二壘有跑者，直球機率不會太高，就保持平常心去打。在國內其實遇過很多次關鍵打席，所以比較沉穩。」

談到此次主導配球，他透露，會觀察投手狀況，直接口頭溝通，問投手想要什麼球，再讓投手選擇最有自信的球種。至於兩好球情況，則會尊重投手的意見。

過去在母隊多由教練配球，江庭毅加入中華隊集訓後，無論藍白內戰或與職棒二軍交手時，都曾為配球感到苦惱，常向投手教練邱子愷請益，也在賽前多看情蒐報告思考策略。他坦言：「其實還是會有點緊張，壘上有跑者時心裡會想退縮，要不要交給教練配，但我認為自己要主導，因為這是成長的過程，也是好的經驗。如果我退縮，大家也會受到影響。」

此役江庭毅多次接殺本壘後方飛球，甚至撲接對方短打。他笑說：「好像有點假美技，看重播好像不用撲也能接到。」回顧這次世界盃，他表示：「在配球思考上成長很多，累積了寶貴經驗，這場比賽配球讓投手很穩定。」

高中生涯結束後，他將帶著U18的經驗前往職棒，報到富邦悍將。他說：「能和張育豪或其他富邦學長展開良性競爭，希望把自己該做的事做好。」比賽中，沖繩應援團與隊友還特地在江庭毅打擊時唱起悍將應援曲，他笑著回憶：「好像在我接到飛球後，觀眾席還喊『Go Go Stronger！』，那種感覺很享受。」