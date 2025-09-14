「亞洲貓王」唐嘉鴻世界盃挑戰賽第1晉級　台灣4人闖決賽

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻重返巴黎參加世界盃挑戰賽。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻今（14）日出戰體操世界盃挑戰賽男子單槓資格賽，繳出難度分6.100、執行分8.666，總分14.766分，以總排第1晉級決賽。這場資格賽共有47名選手參戰，唐嘉鴻第17位登場，雖在落地時小小晃動，但整套動作流暢完整，依舊獲得裁判高度肯定。

唐嘉鴻去年摘下巴黎奧運單槓銅牌，本周再度來到巴黎參加世界盃挑戰賽，資格賽被排在第17個出場，他選擇難度分6.100的套路上陣，整體表現近乎完美，只有落地時稍微不穩，最終取得執行分8.666、總分14.766分，總排名第1挺進決賽。

除了唐嘉鴻，台灣其他好手同樣交出亮眼表現。曾為聖在男子跳馬以兩次平均分13.550分名列第5；洪源禧在雙槓資格賽取得難度分5.400、執行分8.833分、總分14.233分排名第6；林冠儀則在吊環項目以14.066分排在第3，3人也都順利晉級決賽。

「鞍馬王子」李智凱則有些遺憾，他在鞍馬項目獲得13.900分，名列第9，雖是候補第一，但並未被官方列入決賽名單。

女子組方面，賴品儒與林宜蓁挑戰平衡木，分別以11.466分與11.266分排名第29和第37，未能晉級。不過，整體而言台灣軍團在巴黎展現堅強實力，多名選手闖進決賽，值得期待他們在最後舞台的表現。