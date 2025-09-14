運動雲

>

湖人積極追求威金斯！願送走潛力射手　熱火開口要首輪籤

▲▼熱火新援威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人積極追求威金斯，傳聞談判焦點在首輪籤。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今年季後賽首輪出局，為了重返爭冠行列，球團今夏已補強中鋒與替補控衛，不過補強動作似乎尚未告一段落。最新消息指出，湖人正加快腳步追求熱火前鋒威金斯（Andrew Wiggins），並考慮送出去年首輪新秀柯奈特（Dalton Knecht），熱火則開口要首輪籤。

湖人和熱火6月就傳出，曾針對前勇士冠軍成員威金斯的交易進行討論。《ClutchPoints》資深記者歐文（Anthony Irwin ）近日在節目上披露，「熱火當時要的是八村壘、一枚首輪籤、文森（Gabe Vincent），甚至可能再加上柯奈特。湖人可能願意為了威金斯放掉柯奈特或文森，甚至是八村壘，但他們絕對不想同時送出八村壘和首輪籤，這就是談判破局的原因。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名NBA記者西德里（Evan Sidery）今（14）日更新報導，「洛杉磯非常樂意送出前首輪新秀柯奈特以及必要的到期合約；邁阿密則希望交易中能附帶一枚未來首輪籤。」

▲▼湖人「大齡射手」柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人潛力射手柯奈特恐再次成為交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

不過由於湖人現階段僅握有一枚可動用的首輪籤（2031或2032年）及一枚次輪籤，操作空間有限，也讓這樁交易更添變數。

湖人補強威金斯的考量不難理解。與八村壘相比，他在防守端更具優勢，能扛下多個位置，減輕詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Dončić）等主力的壓力。隨隊記者布哈（Jovan Buha）直言，若湖人能在不動用八村壘的情況下迎來威金斯，球隊戰力將立即躍升至西區一線強隊。

不過，威金斯近年狀態起伏不小，進攻端表現不穩，也有出勤問題，距離他在2022年NBA總決賽的巔峰時期已有落差。上季被交易至熱火後，他在17場比賽中場均19分、4.2籃板、3.3助攻，投籃命中率45.8%，三分命中率36%，數據依舊不俗，但是否值得湖人付出首輪籤，成為外界關注焦點。

▲▼熱火新援威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人若能成功補進威金斯，將大幅強化鋒線深度與防守實力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人威金斯交易傳聞八村壘熱火

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18蘇嵐鴻學達比修滑球　突改側投飆破151引美日球探關注

U18蘇嵐鴻學達比修滑球　突改側投飆破151引美日球探關注

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

熱門新聞

快訊／甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　關鍵判決致勝

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋、曾聖恩逐出場將申訴

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

齊名邦茲！索托賽季40轟達陣　還寫大聯盟史上第一人紀錄

快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐　江庭毅回歸蹲捕搭檔劉任右

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

2關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

3曾聖恩衝回致勝分　錯愕被趕出場

4大都會索托賽季40轟達陣

5快訊／U18台韓季軍戰先發打序出爐

最新新聞

1太空人6比2擊退勇士

2核彈頭大谷障礙誕生！逼近百年紀錄

3德甲龍頭拜仁聯賽5比0痛扁漢堡

4U18許書誠季軍戰雪恥　感性告白我愛隊友

5史考特大比分登板！羅伯斯為了重置

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366