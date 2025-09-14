湖人積極追求威金斯！願送走潛力射手　熱火開口要首輪籤

▲湖人積極追求威金斯，傳聞談判焦點在首輪籤。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今年季後賽首輪出局，為了重返爭冠行列，球團今夏已補強中鋒與替補控衛，不過補強動作似乎尚未告一段落。最新消息指出，湖人正加快腳步追求熱火前鋒威金斯（Andrew Wiggins），並考慮送出去年首輪新秀柯奈特（Dalton Knecht），熱火則開口要首輪籤。

湖人和熱火6月就傳出，曾針對前勇士冠軍成員威金斯的交易進行討論。《ClutchPoints》資深記者歐文（Anthony Irwin ）近日在節目上披露，「熱火當時要的是八村壘、一枚首輪籤、文森（Gabe Vincent），甚至可能再加上柯奈特。湖人可能願意為了威金斯放掉柯奈特或文森，甚至是八村壘，但他們絕對不想同時送出八村壘和首輪籤，這就是談判破局的原因。」

另一名NBA記者西德里（Evan Sidery）今（14）日更新報導，「洛杉磯非常樂意送出前首輪新秀柯奈特以及必要的到期合約；邁阿密則希望交易中能附帶一枚未來首輪籤。」

▲湖人潛力射手柯奈特恐再次成為交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

不過由於湖人現階段僅握有一枚可動用的首輪籤（2031或2032年）及一枚次輪籤，操作空間有限，也讓這樁交易更添變數。

湖人補強威金斯的考量不難理解。與八村壘相比，他在防守端更具優勢，能扛下多個位置，減輕詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Dončić）等主力的壓力。隨隊記者布哈（Jovan Buha）直言，若湖人能在不動用八村壘的情況下迎來威金斯，球隊戰力將立即躍升至西區一線強隊。

不過，威金斯近年狀態起伏不小，進攻端表現不穩，也有出勤問題，距離他在2022年NBA總決賽的巔峰時期已有落差。上季被交易至熱火後，他在17場比賽中場均19分、4.2籃板、3.3助攻，投籃命中率45.8%，三分命中率36%，數據依舊不俗，但是否值得湖人付出首輪籤，成為外界關注焦點。

▲湖人若能成功補進威金斯，將大幅強化鋒線深度與防守實力。（圖／達志影像／美聯社）