達拉斯新援羅素自認仍「巔峰」　新賽季扛獨行俠後場重任

▲羅素新賽季將扛起獨行俠後場。（圖／翻攝自X／@dallasmavs）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠今夏網羅29歲後衛羅素（D’Angelo Russell），預計將在厄文（Kyrie Irving）缺席季初的情況下，扛起先發控衛大任。面對外界質疑是否已不復當年之勇，羅素日前於播客節目中直言，他認為自己仍處於職業生涯的「巔峰期」。

在播客節目《The Backyard Podcast》中，羅素表示：「我覺得我在巔峰狀態，我不覺得自己老了，我感覺更強壯、更有智慧，也更謹慎了。」

儘管他在2024-25賽季效力湖人與籃網期間，僅出賽58場，場均繳出12.6分、5.1助攻、2.8籃板，數據低於過往，但他相信自己仍能為球隊帶來實質貢獻。

羅素生涯最巔峰的賽季為2018-19年入選全明星，單季場均超過20分、6助攻，如今雖被認為早已脫離明星身手，但他仍對未來充滿期待，盼能在新東家證明自己「時代未過」。

在獨行俠陣中，他可擔任先發亦能擔任第6人替補出擊，提供靈活調度彈性，尤其在厄文傷癒前，他將與戴維斯（Anthony Davis）、湯普森（Klay Thompson）聯手撐起球隊戰力。

達拉斯新賽季期望不低，除了羅素、戴維斯與湯普森之外，華盛頓（PJ Washington）、里夫利二世（Dereck Lively II）與加福德（Daniel Gafford）等球員都將再次扮演關鍵角色。

此外，2025年選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）也備受矚目，若陣容保持健康，獨行俠有望在2025-26賽季成為季後賽不可忽視的強權。羅素強調，他將全力幫助球隊在群雄並起的西區中站穩腳步，證明自己依然是場上的關鍵人物。