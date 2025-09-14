運動雲

Dirk比臉頰愛心熱擁天才狀元弗拉格　「需要幫忙只要一通電話」

記者游郁香／綜合報導

達拉斯傳奇、2011年總冠軍MVP諾威斯基（Dirk Nowitzki），近日邀請獨行俠新科狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）參加個人基金會舉辦的慈善網球賽，「德佬」笑容滿面比出「臉頰愛心」，給小老弟熱情擁抱，他透露弗拉格被選中後，兩人傳過幾次訊息，「如果有任何需要我都會在這裡，只要一通電話就好。」

現年18歲的弗拉格被視為獨行俠自1998年選進諾威斯基以來，最令人期待的新秀，外界普遍認為他具備成為NBA「世代球星」的潛力。如今他將與幾位冠軍前輩戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）並肩作戰，得以在群星環繞下逐步適應NBA舞台。

諾威斯基坦言，自己雖與弗拉格交情尚淺，但願意隨時提供幫助，「他被選中後，我們有傳過幾次訊息，我想歡迎他來到這座城市，也告訴他如果有任何需要，我都在這裡，只要一通電話就好。」他建議這位18歲天才狀元，「保持眼睛和耳朵打開，不斷向老將學習。」從備戰流程、飲食習慣到媒體互動，都需要耐心學習。

▲▼新科NBA狀元弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲18歲弗拉格被視為「世代球星」，獲諾威斯基點名未來無可限量。（圖／達志影像／美聯社）

諾威斯基給弗拉格極高評價，「老實說，他的上限無可限量。以他這個年紀就能如此理解比賽，根據我所看到與聽到的一切，他絕對是真材實料。」

曾在AAU執教的前NBA前鋒巴恩斯（Matt Barnes）高度看好弗拉格，「我非常喜歡他。我在AAU執教小孩時，曾看過他完整一個賽季，最吸引我的就是他的努力與能量。我出身的年代，努力是必須的，而他展現出我所見過在攻防兩端最頂尖的拚勁之一。」

「最讓我興奮的是他的防守能力。他在當今NBA可以守任何位置。在進攻端，他有驚人的運動能力，而且投籃也持續進步。我真的對他的未來感到期待。」巴恩斯如此說道。

▲▼NBA新科狀元弗拉格迎來夏季聯賽首秀，對決詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠傳奇諾威斯基盛讚新狀元弗拉格「是真材實料」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠諾威斯基弗拉格

