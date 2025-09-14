Dirk比臉頰愛心熱擁天才狀元弗拉格　「需要幫忙只要一通電話」

記者游郁香／綜合報導

達拉斯傳奇、2011年總冠軍MVP諾威斯基（Dirk Nowitzki），近日邀請獨行俠新科狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）參加個人基金會舉辦的慈善網球賽，「德佬」笑容滿面比出「臉頰愛心」，給小老弟熱情擁抱，他透露弗拉格被選中後，兩人傳過幾次訊息，「如果有任何需要我都會在這裡，只要一通電話就好。」

Dirk Nowitzki on Cooper Flagg:



"The hype is real... The sky's the limit honestly... Just the way he reads the game already at that age... Everything that I've seen and heard is that he's the real deal”



High praise from the greatest Mav of all time ????????



via @noahweber00 pic.twitter.com/UYcul5TJb8 — NBA Retweet (@RTNBA) September 13, 2025

現年18歲的弗拉格被視為獨行俠自1998年選進諾威斯基以來，最令人期待的新秀，外界普遍認為他具備成為NBA「世代球星」的潛力。如今他將與幾位冠軍前輩戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）並肩作戰，得以在群星環繞下逐步適應NBA舞台。

Cooper Flagg and Dirk Nowitzki embraced one more time before the #Mavs rookie was escorted out of the building. pic.twitter.com/V8nfx3Tgp7 — Mike Curtis (@MikeACurtis2) September 13, 2025

諾威斯基坦言，自己雖與弗拉格交情尚淺，但願意隨時提供幫助，「他被選中後，我們有傳過幾次訊息，我想歡迎他來到這座城市，也告訴他如果有任何需要，我都在這裡，只要一通電話就好。」他建議這位18歲天才狀元，「保持眼睛和耳朵打開，不斷向老將學習。」從備戰流程、飲食習慣到媒體互動，都需要耐心學習。

▲18歲弗拉格被視為「世代球星」，獲諾威斯基點名未來無可限量。（圖／達志影像／美聯社）

諾威斯基給弗拉格極高評價，「老實說，他的上限無可限量。以他這個年紀就能如此理解比賽，根據我所看到與聽到的一切，他絕對是真材實料。」

曾在AAU執教的前NBA前鋒巴恩斯（Matt Barnes）高度看好弗拉格，「我非常喜歡他。我在AAU執教小孩時，曾看過他完整一個賽季，最吸引我的就是他的努力與能量。我出身的年代，努力是必須的，而他展現出我所見過在攻防兩端最頂尖的拚勁之一。」

「最讓我興奮的是他的防守能力。他在當今NBA可以守任何位置。在進攻端，他有驚人的運動能力，而且投籃也持續進步。我真的對他的未來感到期待。」巴恩斯如此說道。

▲獨行俠傳奇諾威斯基盛讚新狀元弗拉格「是真材實料」。（圖／達志影像／美聯社）