「投手大谷」何時再登板？　羅伯斯：今日賽後揭曉

▲▼道奇大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（14）日在客場對戰舊金山巨人，擔任先發第1棒、指定打擊。賽前總教練羅伯斯（Dave Roberts）對於大谷的下一次投手登板時程發表最新說法，表示將於本場比賽結束後做出最終決定。

羅伯斯表示，有考慮讓大谷於16日或17日主場對費城人3連戰的其中一場登板，但目前仍未定案。他指出：「今天比賽後再決定，還有幾件事情需要確認，會在比賽結束後通知大家。」

今日比賽前，大谷未進入牛棚練投，而是進行輕鬆的傳接球與一般調整練習，在休息間隙，他還模仿牛棚左投維西亞（Alex Vesia）與右投葉茲（Kirby Yates）等隊友的投球動作，周遭笑聲不斷。

大谷昨日比賽未敲出安打，且自8日對巴爾的摩金鶯後已有4場未開轟，今日能否擊出第49轟備受關注。然而，本場面對14勝的巨人王牌韋伯（Logan Webb），大谷在第2打席擊出賽季第49轟，同時創下個人本季、亦為道奇全隊本季最遠的1發全壘打。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

