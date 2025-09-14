我們是聯盟最好的球隊！　奇澤姆29轟領軍洋基5比3再斬紅襪

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基內野手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）14日上午在芬威球場擊出一發深遠全壘打，單場貢獻3分打點，幫助條紋軍終場5比3擊退紅襪，連勝氣勢高漲；賽後奇澤姆語出驚人，直言洋基才是美聯最強隊伍，揚言要「踩在對手的脖子上」。

奇澤姆在賽後指出，這兩場在芬威的比賽對外已經是強烈宣示，「我們是聯盟最好的球隊，任何認為自己比我們更強的球隊都該明白，當我們踏上球場時，我們就是要窮追猛打，我們就是要踩在對手的脖子上，不是來鬧著玩的。」奇澤姆說。

此外他也坦言，球隊此前表現不穩，是因為沒有打出自身水準：「我們整年都在說：我們一直打到別人的水準，而不是打出自己的水準，我們自己輸掉比賽；發生失誤，打出糟糕的打席之類的，我們終於照照鏡子，認清我們才是那支要被擊敗的隊伍，過去兩週我們就是以這樣的心態踏上球場。」

儘管近期氣勢如虹，洋基戰績83勝65敗仍落後美東龍頭藍鳥三場，外卡區則領先紅襪2.5場；對此紅襪總教練柯拉（Alex Cora）警告，情勢仍未明朗。

「老實說，我覺得我們應該停止談十月的事了，排名裡有很多變數，我們必須打得更好，我不是說我們在壞位置，但我認為還得看看十月是否真的有我們的份。」

All that Jazz pic.twitter.com/JBk29Iqpo7 — New York Yankees (@Yankees) September 13, 2025

比賽最高潮之一出現在第9局，洋基貝林傑（Cody Bellinger）與紅襪火球終結者查普曼（Aroldis Chapman）展開9球大戰；貝林傑從0-2落後一路纏鬥，最後敲出打到綠色怪物的長打送回分數。

「很多是心態，我就是努力保持冷靜，專注在自己身上，最後就是盡可能穩定地打出最佳揮擊，」貝林傑賽後表示。

What an at-bat, Belli pic.twitter.com/ggwhevYBqN — New York Yankees (@Yankees) September 13, 2025

洋基先發左投弗萊德（Max Fried）今天主投5.1局，最快球速飆到98.8英里，最後如願拿下大聯盟領先的第17勝。

「知道我們排名接近，而且我剩下的先發機會不多，我就是想確保把自己的一切都留在場上，」弗萊德說。

Max on the mound pic.twitter.com/BV7Z8G3ckn — New York Yankees (@Yankees) September 14, 2025

第6局紅襪反攻時，洋基後援威弗（Luke Weaver）登板化解滿壘危機，三振對手後興奮怒吼；「那就是季後賽的氣氛，巨大的對決，巨大的比賽，意義重大，這讓我回想起去年那些時刻，感受到觀眾的存在，」威弗提及。

他也強調牛棚將隨勝利逐步走上正軌：「當我們贏下這些比賽，建立起信心與氣勢，我相信牛棚會調整好，回到我們需要的位置。」

Weav's World. We're just livin' in it. pic.twitter.com/b7KiZNwyY5 — New York Yankees (@Yankees) September 13, 2025

洋基隊史上僅有3次出現「30轟、30盜」的賽季，分別是邦茲（Bobby Bonds，1975 年）與索利安諾（Alfonso Soriano，2002與2003年）；奇澤姆目前已累積29轟，離創紀錄僅一步之遙。

「若能隨著我們拿下分區冠軍，將意義非凡，」奇澤姆最後說，「我每天唯一想要的，就是在比賽結束後拿下勝利。」