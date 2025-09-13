周天成3局拍落印尼20歲新星！台灣4組人馬今出戰香港賽4強

▲周天成在香港公開賽激戰3局，成功闖進4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成昨晚在BWF超級500系列香港公開賽8強壓軸登場，鏖戰67分鐘，以22比20、16比21、21比14力退印尼20歲新星法漢（Alwi Farhan），本季第5度闖進世界巡迴賽4強，加上女單林湘緹、男雙陳政寬／林秉緯與李芳任／李芳至，我國本站共有4組選手晉級準決賽。

現年35歲的周天成，目前世界排名第6，年終賽積分暫居第一，在此站之前，他本季4度打進BWF巡迴賽4強， 拿下2座亞軍。昨晚小天與小自己15歲的印尼小將法漢爭4強門票，首局驚險以22比20搶下，雖然第2局遭對手強攻失守，但決勝局他展現老將經驗，穩住節奏並在15比12時連下4分，最終鎖定勝利。

▲周天成本季第5度闖進BWF世界巡迴賽4強，年終賽積分暫居第一。（圖／達志影像／美聯社）

女單方面，林湘緹以21比13、9比21、21比14擊敗世界排名第9的日本美少女宮崎友花，不僅終結對戰3連敗，也是個人生涯第2度闖進超級500系列4強。

男雙賽場更是驚喜連連。世界排名第99的土銀組合陳政寬／林秉緯，在先丟1局的情況下，以15比21、21比18、21比18逆轉淘汰台灣頭號男雙李哲輝／楊博軒，兩人首度前進超級500等級4強行列。同樣來自土銀的雙胞胎兄弟李芳任／李芳至，則以23比21、21比17橫掃世界第8的印尼組合古塔瑪／伊斯法哈尼，生涯首度挺進超級500準決賽。

香港賽4強戰今日將由林湘緹打頭陣，強碰中國名將韓悅；陳政寬／林秉緯的對手是印度第8種子蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）；李芳任／李芳至將交手中國第6種子梁偉鏗／王昶；周天成壓軸迎戰印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen）。