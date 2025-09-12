運動雲

龍隊敬遠林佳緯仍難逃！陳重羽再見犧牲打　獅隊5比4驚險逆轉

記者王真魚／新北報導

統一獅今天在新莊球場交手味全龍，龍隊洋投鋼龍展現壓制力，前5局演出15上15下，險締造完全比賽，6局才被林祖傑擊出內野安打破功，最終繳出7局僅失1分好投，打線曾聖安、朱育賢開轟相挺，陳冠偉失守，陳禹勳登板拆彈失利，獅隊最終靠陳重羽再見犧牲打，5比4氣走味全龍。

鋼龍今天前5局讓統一獅15上15下，飆出4次三振，直到6局才被林祖傑敲出本場首安，且僅是一支內野安打，隨後立即回穩，連續解決3人。

7局下，鋼龍續投，持續封鎖獅隊打線，朱迦恩、蘇智傑、林安可接連出局。

獅隊則由洋投飛力獅掛帥先發，主投6局被敲5安，但控球不穩，奉送4次四壞球保送。2局下，他遭曾聖安轟出陽春砲，本季個人第2轟；4局因暴投再丟1分。6局下，曾聖安再度敲長打，靠著蔣少宏安打跑回分數，味全進帳第3分。

飛力獅此戰主投6局被敲5支安打，包括1轟，另有4次保送、2次三振，失掉3分皆為責失。

8局上，龍隊再度發動攻勢，朱育賢鎖定失投球，一棒掃出右外野全壘打，將比分擴大，本季個人第12轟出爐。

8局下，鋼龍續投，但面對首名打者林子豪便被敲出安打，隨後退場休息，由林凱威接手登板。林佳緯代打再補上一支安打，統一藉此攻下1分打破鴨蛋。不過林凱威及時穩住局面，讓陳重羽擊出高飛球出局，接著三振林泓弦，成功化解危機。

9局下，味全守護神陳冠偉登板關門卻砸鍋。1出局後先保送陳鏞基，隨後又被蘇智傑、林安可連續擊出安打，統一首度攻佔滿壘。接著林子豪再敲出安打，中外野手郭天信處理時出現瑕疵，壘上兩名跑者都回壘得分，獅隊一口氣將比分追至1分差。

9局下，陳冠偉守得驚險，1出局後保送陳鏞基，隨後遭蘇智傑、林安可安打，獅隊今晚首度攻佔滿壘，林子豪適時敲安，中外野手郭天信也發生守備瑕疵，壘上兩名跑者回來，追至1分差。

味全教練團隨即提出挑戰，質疑第二名跑者蘇智傑繞過三壘時是否有確實踩壘，仍維持原判；龍隊決定再換投，陳禹勳登板，陳聖平再敲安，追平比數，一三壘有人輪到林佳緯，龍隊決定敬遠，陳重羽再見高飛犧牲打，獅5比4氣走味全龍。

▲曾聖安、鋼龍 。（圖／味全龍提供）

▲鋼龍 。（圖／味全龍提供）

