下一個林哲瑄？葉君璋直覺點名宋晟睿、郭天信　曾聖安最像他

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

「在林哲瑄出現之前，很多人不知道外野守備可以這麼厲害。」味全龍總教練葉君璋用這句話，點出林哲瑄帶給台灣棒壇最深的啟發。如今「釣蝦瑄」宣布在36歲高掛球鞋，生涯雖有新竹球場撲接受傷的轉折，但他留下的外野守備典範，已成為後輩仰望的標竿。

人生轉捩點不只一次

談起昔日愛將，葉君璋受訪侃侃而談，整整聊了20分鐘，顯現對林哲瑄的愛戴與不捨。記者問道，2022年新竹球場一撲是否改寫林智勝命運？葉總直言，「我認為他人生轉捩點很多，像他有一次跑一壘，腳整個變形，那個當下我還想說，哇，完蛋了。」

葉總說的是2017年9月1日率領富邦悍將對上Lamigo桃猿時，林哲瑄在跑壘過程中受傷，最後診斷為左腳踝扭傷與左膝外側副韌帶拉傷。

葉君璋指出，對於仰賴速度、守備見長的外野手來說，腳的重要性甚至高於手臂，「靠他的腳，才能守出那麼大的範圍，才會被美職球探看上。」他認為，林哲瑄就是這樣的選手，每一次守備都是毫無保留，也難免在拚勁中受傷。

不意外的退役決定

對於林哲瑄選擇在36歲引退，葉君璋認為並不意外，「近幾年狀態，加上富邦正處於轉型期，他剛好卡在這個階段。」他坦言，如果換在其他球隊，林哲瑄或許還能以工具人角色延續生涯，「代守、代跑，他一定都能發揮作用。」

葉君璋強調，這不是球員本身的問題，而是環境與時機的交會，「也希望他能把他一生所學，傳承給年輕選手。」

守備樣板　帶動外野世代

在林哲瑄出現之前，很少有人能想像外野守備可以如此精彩，葉君璋直言，林哲瑄最大的價值，在於改變了台灣對外野守備的想像，「為什麼這球接得到？為什麼他能讓困難的球看起來這麼簡單？」

正因如此，林哲瑄憑藉大範圍與精準判斷，成為後輩學習的樣板，也讓大家看見新的高度。

接班人點名　曾聖安有影子

誰能接班林哲瑄的防守地位？葉君璋點名宋晟睿、郭天信的範圍與爆發力，「這兩位是我直覺想到的人選。」

記者再問及自家子弟兵曾聖安，他眼睛瞬間為之一亮，「我正好想講他，因為他讓我看到有哲瑄的樣子。」

葉總進一步說明，「球一打出去，他的啟動和移動判斷，真的會讓人聯想到哲瑄。看起來好像沒有特別做什麼，但球落點出現時，他就已經在那裡了。」

不過葉君璋也坦言，曾聖安目前在追球過程中的爆發力，還不及郭天信、宋晟睿等人，「品質還沒有完全展現，但他的判斷和啟動的能力，不會比他們還差，甚至勝過這兩個人。」

葉總認為這樣的判斷力幾乎是天生的，也是一種少見的天賦，「當然別隊的有些年輕球員，我比較不了解，沒有看到，但是曾聖安跟我都在同一球隊，所以有發現到他有某種別人比較沒有的能力。」

▲▼中職曾聖安。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球林哲瑄守備退役接班

