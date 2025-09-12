運動雲

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

▲▼ 葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

▲味全總教練葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄將於本季結束後引退，個性深受隊友們喜愛，在今天消息一出後，隊友們都紛紛發文感到不捨。但他過往也曾態度太過直接引發爭議，包括2017年的「801旅事件」。當時林哲瑄在輸球後發文，被認為暗諷隊友林益全，最終引發球隊內部與社群的熱烈討論。味全龍總教練葉君璋今談起這段風波，給出不同層面的解讀。

2017年3月30日富邦悍將以8比9不敵中信兄弟，賽後林哲瑄在社群平台寫下，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」疑似影射一壘金手套得主林益全守備不積極。此話一出，多名隊友及球員相繼留言，甚至引發林益全太太發文「本是同根生，相煎何太急」，話題持續延燒。最後兩人在恩師陳献榮調停下握手言和，事件才告平息。

葉君璋承認，當年事件是林哲瑄「太直率」所引起，「他是一個很有想法的人，會把心裡的話直接講出來。有時候話太早講出來，可能冷靜一下會更好。」

不過在他眼中，林哲瑄對球隊的正面影響更為重要，「比賽態度上，不管打、跑、守，他永遠是百分之百在付出。這樣的影響對隊友反而更大。」

葉君璋強調，自己帶隊不是來跟球員交朋友，而是幫助球員成長、讓球隊更強，「所以我看到的負面其實不多，在我心裡他是一個努力、認真又正面的球員。」

對於林哲瑄直言不諱的風格，葉君璋認為這是「正負面並存」，但最終能否轉化為成長，還是要看當事人自己如何修正，「台灣人習慣不要講不好聽的話，但其實那只是角度不同。對我來說，他比賽的態度、對球隊的正面影響遠大於負面。」

葉君璋最後補充，他一向習慣去看球員的優點，「林益全有他的好，高國輝、蔣智賢也都有各自的好。林哲瑄在我心中，始終是一個全力以赴的球員。」

