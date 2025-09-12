運動雲

微笑迎戰！U18李楷棋敲再見安打當英雄：前一次機會沒把握很生氣

記者楊舒帆／沖繩報導

U18世界盃中華隊12日擊敗波多黎各，今年剛升高三的 李楷棋 一棒當英雄，在延長9局敲出再見安打。他賽後透露，最後一打席用微笑面對，能有好結果相當開心。

▲▼U18中華隊李楷棋。（圖／中華棒協提供）

▲U18中華隊李楷棋。（圖／中華棒協提供）

李楷棋表示：「最後一打席，已經猜到對方百分之百會趨前。教練認為如果短打，游擊手和三壘手會往前衝，所以直接下達雙盜壘戰術，要我不要點。戰術成功後，教練讓我相信自己，自由發揮。」

他回顧當下情境，想到下一棒是 曾聖恩、吳承皓，心裡告訴自己：「後面有很強的學長，只要盡量把球打到牆邊，順其自然就好。」此役被調整到第二棒，他認為：「每個棒次都一樣，把自己的特色發揮好就行。」前一戰輸給韓國，他坦言團隊氛圍受影響，「學長們都努力多做一點，也給大家信心喊話。」

回顧3局下二、三壘得點圈機會未能把握，他直言：「當下很生氣也難過，但告訴自己比賽還沒結束。剛好又輪到我打擊，我用微笑面對這個打席，最後有了好結果，希望能把好氣氛維持到最後。」

上一戰游擊手 許書誠 因失誤退場，李楷棋臨時移防游擊並有穩定表現。本場比賽由許書誠繼續鎮守游擊，他回穩守下多顆球。李楷棋說：「書誠一度有點恐懼，教練讓我上去時，我告訴他別想太多，過去就過去，要相信自己的守備。很多學長也鼓勵他不要怕球，他今天表現很好，守住很多關鍵球。」

關鍵字： 棒球U18世界盃李楷棋青年運動員敲出再見安打

