葉君璋談林哲瑄引退　曝當年選秀內幕：原本鎖定宋家豪





▲林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄本季結束將高掛球鞋，味全龍總教練葉君璋今（12日）受訪時回顧往事，首度揭露2015年當年選秀內幕。他坦言，原本球隊鎖定的首選是投手宋家豪，但在選前一個小時，他臨時打電話向高層建議改變計畫，最後才決定選進林哲瑄。

葉君璋指出，「應該選秀不會是，我今天想選誰就選誰嘛。我們當時也有球探的意見，想法其實很一致，就是以宋家豪為第一人選。」他坦言，宋家豪當時被認為是有潛力成為本土王牌投手的重要人選，「那是當下的共識。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，隨著思考不斷，他臨時做出關鍵決定。「我記得是真的是選前一個小時，我才打電話跟公司講，能不能把當初的計畫改變，然後選林哲瑄，並解釋了我的理由。」

葉君璋認為，球隊外野防守能力存在隱憂，若要爭取總冠軍賽，必須補強這個位置。最終，高層接受建議，義大在第一輪改選林哲瑄，「我說服董事長，如果我們真的想打進總冠軍賽，應該要改選林哲瑄，這樣進入季後賽、總冠軍賽的機會會比較高。」

事後證明選擇正確，林哲瑄多年來在攻守兩端及領導特質上，都對球隊帶來關鍵影響，2016年也率隊拿下台灣大賽冠軍，「他如我們期望，帶來很大的幫助。」