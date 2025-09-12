進擊怒吼！U18陳世展12.2局無失分　高中完美謝幕感性落淚

記者楊舒帆／沖繩報導

學習《進擊的巨人》！U18中華隊陳世展12日透露，對波多黎各時每局在場上怒吼的舒壓方式，就是大喊「戰鬥吧！」等激勵人心的句子，不但能讓自己不緊張，也能鼓舞隊友。他繳出7局無失分的完美好投，為高中生涯畫下句點，即將踏入職棒層級，他感性表示：「感謝這3年來的自己。」

「狀況都有在掌控範圍內，為自己的高中生涯投球任務畫下完美句點。」陳世展坦言，7局結束後壓力釋放而落淚，「很久沒有投過7局無失分的比賽，自己其實很有壓力，加上打線比較悶，投起來壓力更大，也不能失分，否則節奏會被帶走。我對自己要求很高，也知道這是最後一場，所以盡全力。」

他感性地回憶：「先感謝自己這三年的努力。記得高一玉山盃對桃園市（平鎮）時，不到兩局就退場，那場比賽後告訴自己不能當弱小的人，每天都要認真練習。」那場比賽成為關鍵轉捩點。他也感謝高中三年幫助過自己的同學、教練，以及特地來沖繩加油的親友團與球迷，「我都有聽到大家的加油聲。」

「投一休四沒問題。」陳世展認為身體狀況良好，在母隊東體是主力投手，這樣的出賽模式很習慣，也能抱持平常心。「雖然球速有下降，但仍能控制在低角度，這點做得不錯。」

作為上屆就有國際賽資歷的學長，陳世展也扮演領導角色。他表示：「我們想要帶領學弟拚，這次經驗是他們未來很好的養分，所以我們盡量告訴他們該做好什麼，讓他們自己去學習。」

比賽中途曾換捕手，從先發的江庭毅改為游能茗，但陳世展表現依舊穩健，他說：「其實是我主導配球，對方對低角度伸卡球掌握不好，就一直用這顆球種。換捕手只是再溝通一下，沒有太大影響。」

談到投手丘上的怒吼，他解釋，因為對手聽不懂中文，所以有時乾脆直接喊出來，有時會朝著三壘手張乙安的方向說，在投手丘上等於和自己對話。「講一些平常喜歡的句子，像是『戰鬥吧！』，是看《進擊的巨人》學的，提醒自己不能輸。」

