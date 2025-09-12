運動雲

>

進擊怒吼！U18陳世展12.2局無失分　高中完美謝幕感性落淚

記者楊舒帆／沖繩報導

學習《進擊的巨人》！U18中華隊陳世展12日透露，對波多黎各時每局在場上怒吼的舒壓方式，就是大喊「戰鬥吧！」等激勵人心的句子，不但能讓自己不緊張，也能鼓舞隊友。他繳出7局無失分的完美好投，為高中生涯畫下句點，即將踏入職棒層級，他感性表示：「感謝這3年來的自己。」

▲▼U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲▼U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼U18中華隊陳世展。（圖／中華棒協提供）

「狀況都有在掌控範圍內，為自己的高中生涯投球任務畫下完美句點。」陳世展坦言，7局結束後壓力釋放而落淚，「很久沒有投過7局無失分的比賽，自己其實很有壓力，加上打線比較悶，投起來壓力更大，也不能失分，否則節奏會被帶走。我對自己要求很高，也知道這是最後一場，所以盡全力。」

他感性地回憶：「先感謝自己這三年的努力。記得高一玉山盃對桃園市（平鎮）時，不到兩局就退場，那場比賽後告訴自己不能當弱小的人，每天都要認真練習。」那場比賽成為關鍵轉捩點。他也感謝高中三年幫助過自己的同學、教練，以及特地來沖繩加油的親友團與球迷，「我都有聽到大家的加油聲。」

「投一休四沒問題。」陳世展認為身體狀況良好，在母隊東體是主力投手，這樣的出賽模式很習慣，也能抱持平常心。「雖然球速有下降，但仍能控制在低角度，這點做得不錯。」

作為上屆就有國際賽資歷的學長，陳世展也扮演領導角色。他表示：「我們想要帶領學弟拚，這次經驗是他們未來很好的養分，所以我們盡量告訴他們該做好什麼，讓他們自己去學習。」

比賽中途曾換捕手，從先發的江庭毅改為游能茗，但陳世展表現依舊穩健，他說：「其實是我主導配球，對方對低角度伸卡球掌握不好，就一直用這顆球種。換捕手只是再溝通一下，沒有太大影響。」

談到投手丘上的怒吼，他解釋，因為對手聽不懂中文，所以有時乾脆直接喊出來，有時會朝著三壘手張乙安的方向說，在投手丘上等於和自己對話。「講一些平常喜歡的句子，像是『戰鬥吧！』，是看《進擊的巨人》學的，提醒自己不能輸。」

▲▼U18中華隊陳世展。（圖／中華棒協提供）

▲U18中華隊陳世展。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 陳世展U18中華隊棒球高中生涯情感

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

熱門新聞

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

讀者回應

﻿

熱門新聞

1廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

2大谷102轟＋77盜甩開名人堂

3李雅英轉戰PLG　新賽季為勇士應援

4陳世展7局無失分　台波激戰延長賽

5大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

最新新聞

1圍剿兄弟？餅總：我們加油、樂天加油

2兄弟二軍傷兵潮釀比賽取消

3謝銘駿戰神首秀　力抗首爾SK騎士吞敗

4陳俊秀：林哲瑄應該還能再打

5中信兄弟二軍傷兵過多　聯盟宣布取消比賽

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366