運動雲

>

郭泓志談：林哲瑄是很有正義感的人　場上守備有他在就是安心

▲▼ 郭泓志 。（圖／記者王真魚攝）

▲郭泓志 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄宣布本季結束後高掛球鞋，昔日隊友郭泓志今（12日）受訪時談到心情，直言雖然感到意外，但尊重每位球員的選擇，「每個人選擇不一樣啦。」

郭泓志好奇，林哲瑄是否明年會再舉辦引退賽，不過也強調球團一定會給予完整安排，「應該會幫他辦的啦，畢竟哲瑄是富邦的球星。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到心目中的林哲瑄，郭泓志毫不吝嗇給予讚賞，「哲瑄很有正義感，也很認真，是這個年代的好榜樣，對年輕球員都有幫助。」他強調，林哲瑄無論在旅美時期，或是後來進入中職，在場上的態度始終如一，「有他在外野時，讓人很安心。」

兩人過去旅美時期曾有交集，雖然相處時間不算長，但郭泓志印象深刻，「他一直都很認真去把角色做好。」選手生涯終將面臨退休，他也幽默說，「不是每個人都能像胡金龍那樣，偶爾上來代打、打一支全壘打就回家休息。這種選手不多啦，除了我以外…哈哈，開玩笑的。」

隨著潘威倫、周思齊、林智勝、胡金龍相繼告別，象徵中職一個世代的謝幕。郭泓志感慨，「真的欸，好像大家都快退完了。不過也有新的，像傑憲、安可他們慢慢補上來，不一樣的時空背景會有不同的回憶。」

他提醒球員要珍惜當下，「我也是退休之後才懂得懷念，不是輸贏的對決，而是跟隊友的相處，才是以後最值得回憶的地方。」

至於是否會覺得自己當年沒有舉辦引退儀式是遺憾？郭泓志搖頭表示，「不會耶，我覺得引退對我來講，因為我開太多次刀了，我每一場比賽都把它當作最後一場，每一場其實都像引退賽，把最好的留給球迷、留給家人，這樣就夠了。」

最後，他也送上對林哲瑄的祝福：「其實就是好好享受球場上的每一天啊。因為那個奮鬥的過程是外人看不到、最辛苦的。不管你是受傷，或者要每天和這麼優秀的選手競爭，到了這個年齡仍能留在球場，本身就是很不容易的事。希望他好好享受，不管他的決定是什麼。」

關鍵字： 中職富邦悍將林哲瑄郭泓志

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

【警拔槍對峙】聯結車拒檢紅斑馬3次！恐面臨罰16萬8

熱門新聞

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

讀者回應

﻿

熱門新聞

1廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

2大谷102轟＋77盜甩開名人堂

3李雅英轉戰PLG　新賽季為勇士應援

4陳世展7局無失分　台波激戰延長賽

5大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

最新新聞

1圍剿兄弟？餅總：我們加油、樂天加油

2兄弟二軍傷兵潮釀比賽取消

3謝銘駿戰神首秀　力抗首爾SK騎士吞敗

4陳俊秀：林哲瑄應該還能再打

5中信兄弟二軍傷兵過多　聯盟宣布取消比賽

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366