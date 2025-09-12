郭泓志談：林哲瑄是很有正義感的人　場上守備有他在就是安心

▲郭泓志 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄宣布本季結束後高掛球鞋，昔日隊友郭泓志今（12日）受訪時談到心情，直言雖然感到意外，但尊重每位球員的選擇，「每個人選擇不一樣啦。」

郭泓志好奇，林哲瑄是否明年會再舉辦引退賽，不過也強調球團一定會給予完整安排，「應該會幫他辦的啦，畢竟哲瑄是富邦的球星。」

談到心目中的林哲瑄，郭泓志毫不吝嗇給予讚賞，「哲瑄很有正義感，也很認真，是這個年代的好榜樣，對年輕球員都有幫助。」他強調，林哲瑄無論在旅美時期，或是後來進入中職，在場上的態度始終如一，「有他在外野時，讓人很安心。」

兩人過去旅美時期曾有交集，雖然相處時間不算長，但郭泓志印象深刻，「他一直都很認真去把角色做好。」選手生涯終將面臨退休，他也幽默說，「不是每個人都能像胡金龍那樣，偶爾上來代打、打一支全壘打就回家休息。這種選手不多啦，除了我以外…哈哈，開玩笑的。」

隨著潘威倫、周思齊、林智勝、胡金龍相繼告別，象徵中職一個世代的謝幕。郭泓志感慨，「真的欸，好像大家都快退完了。不過也有新的，像傑憲、安可他們慢慢補上來，不一樣的時空背景會有不同的回憶。」

他提醒球員要珍惜當下，「我也是退休之後才懂得懷念，不是輸贏的對決，而是跟隊友的相處，才是以後最值得回憶的地方。」

至於是否會覺得自己當年沒有舉辦引退儀式是遺憾？郭泓志搖頭表示，「不會耶，我覺得引退對我來講，因為我開太多次刀了，我每一場比賽都把它當作最後一場，每一場其實都像引退賽，把最好的留給球迷、留給家人，這樣就夠了。」

最後，他也送上對林哲瑄的祝福：「其實就是好好享受球場上的每一天啊。因為那個奮鬥的過程是外人看不到、最辛苦的。不管你是受傷，或者要每天和這麼優秀的選手競爭，到了這個年齡仍能留在球場，本身就是很不容易的事。希望他好好享受，不管他的決定是什麼。」