U18教頭狂讚陳世展好投「101分！」　短打失敗轉換雙盜壘致勝關鍵

記者楊舒帆／沖繩報導

U18世界盃中華隊12日靠著陳世展7局好投強壓波多黎各，總教練廖宏淵給出「101分」的高評價。他與後援賴謙凡攜手守成，展現滿滿鬥志。9局下關鍵的雙盜壘戰術奏效，廖宏淵也透露背後的考量，「要大膽嘗試。」

▲▼U18中華隊陳世展。（圖／中華棒協提供）

▲U18中華隊陳世展。（圖／中華棒協提供）

廖宏淵指出：「這場比賽至關重要，最近打線低迷，所以我告訴投手一定要撐住。陳世展表現非常棒，許書誠也接下幾顆漂亮守備球。昨天他發生失誤，我特別鼓勵他，這就是成長的舞台，今天他的表現也很不錯。」

陳世展主投7局，用96球，被敲2支安打，送出5次三振，完全壓制波多黎各打線。廖宏淵稱讚：「他今天是101分！不只是投球表現，他在場上展現的鬥志，以及身為學長對學弟的鼓勵，都做得很好。」

▲▼U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

比賽鏖戰到延長賽，雙方8局仍以0比0僵持。8局下李楷棋首打席上場，球隊果斷採取雙盜壘戰術，為他創造再見安打機會。廖宏淵解釋：「前一局短打戰術失敗，所以我就告訴張榮勳教練，要大膽執行盜壘。」李楷棋也說：「當時戰術不要點，跑者成功上二、三壘後教練讓我自由發揮，我選擇相信自己。」

陳世展完成7局任務後，賴謙凡在延長兩局守成，表現同樣精彩。廖宏淵表示：「賴謙凡也是充滿鬥志的投手，我告訴他關鍵PK戰交給他，他的控球讓教練團放心。PK制最怕投手保送，但他給了球隊很大的安心感。」

至於貧打問題，中華隊此戰僅靠2支安打險勝。廖宏淵說，其實早上已看過情蒐報告，重點還是在球員執行，「他們有在慢慢修正，今天也有幾球擊球點不錯，只是被守備接殺。」至於13日的先發投手，他透露：「沒有意外的話，應該會由王奕翔先發。」

▲▼U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲▼U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲▼U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

