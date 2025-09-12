運動雲

>

胡金龍引退儀式不是結束！餅總曝安排　「金鏞」再現有難度？

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

統一7-ELEVEN獅內野老將胡金龍將於9月20日在高雄澄清湖球場舉行引退儀式。總教練林岳平今（12日）受訪時談到規劃，特別強調引退儀式過後還沒結束，球隊與胡金龍已經達成共識，今年會陪著球隊一路拚到最後。

林岳平指出，9月20日只是安排儀式，球隊本季目標仍在持續，「我們都談過了，這是他儀式，但今年已經講好，球隊走到哪，他會打到哪，就是打到底，只是在那個時間點，公司要為他辦一些活動。我們的目標是球隊打到哪裡，他就打到哪裡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡金龍本季主要擔任指定打擊，林岳平認為他在球隊扮演的角色相當稱職，「目前狀態和角色都很好，希望他能完整打到球隊最後一刻。」

今天賽前，胡金龍回到游擊守備區練習，林岳平笑說：「我是沒差啦，但我怕他自己。」他補充，胡金龍傷後主要是傳球受到影響，因此比賽中仍以DH為主。

外界關注是否會比照林智勝引退戰，在最後半局安排守備亮點，甚至與陳鏞基合體「金鏞連線」。對此，林岳平坦言，「目前沒有特別想法，陳鏞基是不用講，但你說要胡金龍不打DH、守9局，球隊還在競爭中，如果因此造成危機，對他本人、對球隊都不好。」

至於若分差拉大，是否會考慮讓胡金龍重返游擊？林岳平保留空間，「我不會說有或沒有，要看當時狀況。取消DH後可能會輪到投手打擊，這對我也是考驗。現在不會去設計，要怎麼做當天再看，但一切會以球隊目標為優先，再配合他最擅長的角色。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

155公里火球降臨！ U18石垣元氣鎖死美國打線　自信爆表直球對決

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

36歲林哲瑄宣布引退！富邦悍將15日替他舉辦記者會說明

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

U18換投「球用丟的」引網炸鍋　廖宏淵：虛心接受檢討

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

亞錦賽中華隊名單出爐！　3旅外、3中職球員強力助陣

陸劇大婚場面「小狗搶戲」　網友抓包牠「狗腳卡住」XD

熱門新聞

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

讀者回應

﻿

熱門新聞

1廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

2大谷102轟＋77盜甩開名人堂

3李雅英轉戰PLG　新賽季為勇士應援

4陳世展7局無失分　台波激戰延長賽

5大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

最新新聞

1圍剿兄弟？餅總：我們加油、樂天加油

2兄弟二軍傷兵潮釀比賽取消

3謝銘駿戰神首秀　力抗首爾SK騎士吞敗

4陳俊秀：林哲瑄應該還能再打

5中信兄弟二軍傷兵過多　聯盟宣布取消比賽

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366