胡金龍引退儀式不是結束！餅總曝安排　「金鏞」再現有難度？

統一7-ELEVEN獅內野老將胡金龍將於9月20日在高雄澄清湖球場舉行引退儀式。總教練林岳平今（12日）受訪時談到規劃，特別強調引退儀式過後還沒結束，球隊與胡金龍已經達成共識，今年會陪著球隊一路拚到最後。

林岳平指出，9月20日只是安排儀式，球隊本季目標仍在持續，「我們都談過了，這是他儀式，但今年已經講好，球隊走到哪，他會打到哪，就是打到底，只是在那個時間點，公司要為他辦一些活動。我們的目標是球隊打到哪裡，他就打到哪裡。」

胡金龍本季主要擔任指定打擊，林岳平認為他在球隊扮演的角色相當稱職，「目前狀態和角色都很好，希望他能完整打到球隊最後一刻。」

今天賽前，胡金龍回到游擊守備區練習，林岳平笑說：「我是沒差啦，但我怕他自己。」他補充，胡金龍傷後主要是傳球受到影響，因此比賽中仍以DH為主。

外界關注是否會比照林智勝引退戰，在最後半局安排守備亮點，甚至與陳鏞基合體「金鏞連線」。對此，林岳平坦言，「目前沒有特別想法，陳鏞基是不用講，但你說要胡金龍不打DH、守9局，球隊還在競爭中，如果因此造成危機，對他本人、對球隊都不好。」

至於若分差拉大，是否會考慮讓胡金龍重返游擊？林岳平保留空間，「我不會說有或沒有，要看當時狀況。取消DH後可能會輪到投手打擊，這對我也是考驗。現在不會去設計，要怎麼做當天再看，但一切會以球隊目標為優先，再配合他最擅長的角色。」