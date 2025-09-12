柯敬賢1A季後賽炸裂首轟+二壘安打　旅美首年畫上亮眼句點

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力洛杉磯道奇小聯盟的台灣外野手柯敬賢，今（12）日在生涯首次美國職棒季後賽留下代表作，於加利福尼亞聯盟首輪系列戰敲出1支二壘安打與1A生涯首轟，單場出現2支長打。

柯敬賢本季從新人聯盟起步，出賽53場，180打數敲出66安，有4發全壘打，打擊三圍.367/.487/.539，攻擊指數達1.026，隨即獲得升上1A的機會；不過升上1A後他遭遇低潮，累積32場出賽打擊三圍.219/.355/.281，攻擊指數僅0.636。

小聯盟1A季後賽日前開打，道奇在首輪G1不敵天使，陷入0比1落後，今日續戰，柯敬賢擔任先發第3棒、左外野手，首打席吞下三振；但在4局敲出右外野二壘安打；6局補上1發右外野陽春砲，成為他升上1A後的首轟，幫助球隊一度追成2比4。

Ching-Hsien Ko vs. 66ers (9/11):



2-5, HR (1), 2B, RBI, R



Position: LF

Batting: 3rd



1st AB: K

2nd AB: 2B

3rd AB: HR (1) (RBI) (R)

4th AB: FO

5th AB: E4



: mengti_sports via IG pic.twitter.com/8XTuVVMSGE — Dodgers Lite (@dodgerslite) September 12, 2025

可惜道奇終場以5比11落敗，遭天使淘汰，無緣晉級次輪，柯敬賢旅美首年球季告一段落，他在此役5打數敲出2安，包含1轟，貢獻1分打點；2場季後賽合計7打數有2安打、3次保送，打擊率0.286、攻擊指數1.357。