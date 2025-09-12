韓國職棒「觀眾數」創44年來歷史新高　起亞虎卻成唯一退步球隊

▲起亞虎主場近2戰進場人數皆無破萬。（圖／翻攝自起亞虎IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

職業運動的核心是球迷，韓國職棒今年締造44年來聯盟歷史最多觀眾的紀錄，全聯盟氣氛如同嘉年華，但起亞虎卻面臨一個殘酷現實，唯獨他們的主場觀眾數不增反減。

起亞虎昨（11）日在主場迎戰樂天巨人，入場觀眾僅9614人；10日對三星獅的比賽也僅9793人，連續2場比賽無法突破1萬人，只坐滿光州起亞冠軍球場27000席容量的三分之一，空蕩的看台格外醒目，這數字甚至只有本季起亞虎平均主場觀眾16013人的接近一半。

儘管起亞虎在10日對三星獅拿下勝利，暫時重燃5強希望，但翌日對樂天巨人比賽的觀眾人數卻比前一天更少，雖然樂天巨人近期因5連敗，隨隊遠征的觀眾或有影響，但仍難掩起亞虎人氣下滑的現象。

起亞虎本季至今主場60場比賽中，只有最近2場跌破1萬觀眾大關，可見成績與人氣已呈現直接關聯，許多球迷似乎已經對球隊進軍秋季棒球失去期待。

對照全聯盟，今年截至昨日累計已有1115萬9737名觀眾入場，甚至有望突破1200萬大關，唯獨起亞虎逆勢下滑。起亞虎本季至今主場累計觀眾為96萬783人，僅排聯盟第7；去年球隊拿下冠軍時，總觀眾數高達125萬9249人，平均每場17250人，位居全聯盟第4，當時主場球迷熱情在聯盟內數一數二。

然而短短1年，起亞虎平均觀眾就下滑近1000人，也是唯一出現衰退的球團，就連戰績墊底的Kiwoom英雄、以及因賽季初場內事故導致主場使用受限的NC恐龍，也都出現小幅增長，唯獨起亞虎跌落。